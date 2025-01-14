Более 70 парков Подмосковья проведут областное мероприятие «Ледяное искусство»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В более чем 70 подмосковных парках 18 января пройдёт общеобластное мероприятие «Ледяное искусство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этот день посетители увидят показательные выступления фигуристов «Чемпионы на льду», примут участие в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и других мероприятиях.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Наташинском парке в Люберцах пройдёт выставка «Звёздные фигуристы». Посетителей также пригласят на показательные выступления профессионалов и зарядку на катке В парке на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне посетителей ждут выступления профессиональных фигуристов, мастер-класс по росписи коньков, выставка плакатов советских и российских фигуристов, а также фотозона по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»
Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщал, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Все они ориентированы на семейную аудиторию. Планируется, что в мероприятиях примут участие около 500 тыс. человек.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Центральный парк Наро-Фоминске приглашает на фотовыставку «Звёздные фигуристы», мастер-класс по аппликации коньков и выступления местных фигуристов. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха устроят мастер-классы и показательные по фигурному катанию, анимационную программу для детей. Раменский городской парк предложил смастерить зимний брелок, стать участником интерактивной программы «Все на лёд!», узнать результаты фотоконкурса «Танцы на льду», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Наташинском парке в Люберцах пройдёт выставка «Звёздные фигуристы». Посетителей также пригласят на показательные выступления профессионалов и зарядку на катке В парке на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне посетителей ждут выступления профессиональных фигуристов, мастер-класс по росписи коньков, выставка плакатов советских и российских фигуристов, а также фотозона по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»
Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщал, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Все они ориентированы на семейную аудиторию. Планируется, что в мероприятиях примут участие около 500 тыс. человек.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская