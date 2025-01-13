Подмосковные музеи в новогодние праздники приняли свыше 113 тыс. посетителей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Государственные музеи Подмосковья в период новогодних праздников посетили более 113 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Самым посещаемым с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025-го стал государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». На выставке «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» побывали почти 6 тыс. человек. Выставку «Преображённая природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея» в Звенигородском музее-заповеднике посетили около 3 тыс. гостей. В Серпуховский историко-художественный музей на выставке «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» за время каникул побывали более 1,8 тыс. человек», – отметили в министерстве.В пресс-службе добавили, что в праздничные дни в государственных музеях Московской области провели свыше 30 концертов, лекций, мастер-классов, спектаклей и других мероприятий. На них побывали порядка 4,5 тыс. жителей и гостей региона.
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Лора Луганская