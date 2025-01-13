Ледовые шоу именитых фигуристов собрали 92,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Ледовые представления в постановке знаменитых фигуристов, состоявшиеся в Подмосковье в декабре и январе, увидели более 92,5 тыс. жителей и гостей региона. Всего прошло 29 показов, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Жители и гости Подмосковья увидели 15 спектаклей «Новогодний самовар» в постановке Навки и Петра Чернышева, 10 представлений «Чемпионы» от Авербуха и по два спектакля «Двенадцать месяцев» Слуцкой и «Сказки» Плющенко.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Самым посещаемым стало представление «Новогодний самовар», которое прошло в Истре 3 января. Спектакль посмотрели 6,5 тыс. зрителей. В этом году известных фигуристов увидели и жители отдалённых муниципалитетов.
Ледовые шоу состоялись в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в рамках этого проекта в нынешнем сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие около 500 тыс. человек. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
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«Ледовые шоу поставили знаменитые фигуристы, чемпионы и призёры мира и Европы, участники и победители олимпиад Татьяна Навка, Илья Авербух, Ирина Слуцкая и Евгений Плющенко. В регионе прошло 29 показов, которые собрали более 92,5 тысяч зрителей», – отметили в ведомстве.
Жители и гости Подмосковья увидели 15 спектаклей «Новогодний самовар» в постановке Навки и Петра Чернышева, 10 представлений «Чемпионы» от Авербуха и по два спектакля «Двенадцать месяцев» Слуцкой и «Сказки» Плющенко.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Самым посещаемым стало представление «Новогодний самовар», которое прошло в Истре 3 января. Спектакль посмотрели 6,5 тыс. зрителей. В этом году известных фигуристов увидели и жители отдалённых муниципалитетов.
Ледовые шоу состоялись в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в рамках этого проекта в нынешнем сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие около 500 тыс. человек. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
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Лора Луганская