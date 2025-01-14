В Орехово-Зуеве открылась выставка «Православная культура. Традиции России»

Уникальная выставка «Православная культура. Традиции России» заработала в выставочном зале Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея, в экспозицию вошли картины, изделия из фарфора и фотографии — всего 166 работ от авторов из Московской и Владимирской областей, передаёт корреспондент Ольга Сычёва.
«Мы организуем выставки, посвящённые православной культуре, уже 18 лет. 2025 год объявлен годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. При подготовке к выставке мы учли то, что обозначил президент России», — рассказал куратор выставки, художник-фарфорист Михаил Обрубов.Выставка будет работать до 20 марта. Возрастных ограничений нет.
Ранее сообщалось, что в Музее Зои Космодемьянской в Рузском городском округе открыли выставку «900 дней жизни», посвящённую Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады.
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