Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В новом учебном году в библиотеках Московской области откроется более 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Популярность растёт у развивающих занятий для малышей, продлёнок, языковых курсов и подготовительных программ для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Опытные педагоги работают с детьми на базе библиотек, а необходимые материалы всегда под рукой.
Теперь кружки в библиотеках разделены на два направления: «Твори в библиотеке» и «Умней в библиотеке». На сайте «Моё Подмосковье» можно найти ближайшую библиотеку и ознакомиться с расписанием занятий.
Библиотеки Московской области предлагают широкий выбор курсов по изучению иностранных языков для всех возрастов, а также занятия по культуре разных стран.
Например, в Видном посетители могут познакомиться со Страной восходящего солнца в клубе «Культура Японии» и изучить французский язык. Щёлковская библиотека предлагает курсы японского языка, а в Сергиевом Посаде можно изучать китайский язык и культуру Китая. В Раменском есть разговорный клуб для изучения английского языка, а в Домодедове — театрально-музыкальная студия на иностранных языках Eleada.
Особое внимание уделяется подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ. В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке «Территория свободной мысли» проводятся тренинги по русскому языку и литературе, а в муниципальной библиотеке Левобережной в Дубне работает «Школа Гиппократа», где ребята готовятся к экзаменам по химии, биологии и русскому языку.
Центральная библиотека Луховиц «Планета знаний» предлагает помощь в подготовке к ОГЭ по математике, занятия проходят каждый четверг в 17:00.
Библиотека №1 в Одинцово предлагает интенсив «Руслит по-взрослому: 3 в 1», включающий подготовку к итоговому сочинению, ОГЭ и ЕГЭ.
В специализированной библиотеке семейного чтения «Очаг» в Электростали школьники могут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике от IT Club — центра сертифицированного образования.
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Теперь кружки в библиотеках разделены на два направления: «Твори в библиотеке» и «Умней в библиотеке». На сайте «Моё Подмосковье» можно найти ближайшую библиотеку и ознакомиться с расписанием занятий.
Библиотеки Московской области предлагают широкий выбор курсов по изучению иностранных языков для всех возрастов, а также занятия по культуре разных стран.
Например, в Видном посетители могут познакомиться со Страной восходящего солнца в клубе «Культура Японии» и изучить французский язык. Щёлковская библиотека предлагает курсы японского языка, а в Сергиевом Посаде можно изучать китайский язык и культуру Китая. В Раменском есть разговорный клуб для изучения английского языка, а в Домодедове — театрально-музыкальная студия на иностранных языках Eleada.
Особое внимание уделяется подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ. В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке «Территория свободной мысли» проводятся тренинги по русскому языку и литературе, а в муниципальной библиотеке Левобережной в Дубне работает «Школа Гиппократа», где ребята готовятся к экзаменам по химии, биологии и русскому языку.
Центральная библиотека Луховиц «Планета знаний» предлагает помощь в подготовке к ОГЭ по математике, занятия проходят каждый четверг в 17:00.
Библиотека №1 в Одинцово предлагает интенсив «Руслит по-взрослому: 3 в 1», включающий подготовку к итоговому сочинению, ОГЭ и ЕГЭ.
В специализированной библиотеке семейного чтения «Очаг» в Электростали школьники могут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике от IT Club — центра сертифицированного образования.
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Дайана Хусинова