В четырёх округах Подмосковья осенью откроются обновлённые библиотеки

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Модернизация библиотек проводится в Московской области, программа стартовала в текущем году, и уже осенью откроются после обновления центральные библиотеки в Лыткарине, Пущине, Долгопрудном и Рузе, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Дизайн-проект для каждой библиотеки разрабатывался индивидуально, с учетом культурных кодов региона», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что подмосковная библиотечная сеть является самой большой в стране — в неё входит 921 библиотека. Записаться в любую из их и заказать нужную книгу можно онлайн — с помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья».
Отмечается также, что при подмосковных библиотеках работают различные кружки, включая шахматные клубы, игротеки, театральные и анимационные студии.
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Лев Каштанов