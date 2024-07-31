В четырёх округах Подмосковья осенью откроются обновлённые библиотеки

Модернизация библиотек проводится в Московской области, программа стартовала в текущем году, и уже осенью откроются после обновления центральные библиотеки в Лыткарине, Пущине, Долгопрудном и Рузе, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.