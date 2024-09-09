«Молодой гений»: Филолог рассказал про жизнь и творчество поэта Леонида Губанова

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Восьмого сентября был днем памяти одной из ярчайших фигур русского литературного андерграунда, русского поэта, создателя неофициального литературного кружка СМОГ — Леонида Губанова.
Кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин рассказал редакции «Радио 1» об уникальном поэте.
Леонида Губанова часто называли «самым молодым гением», он рано публиковался в «пионерской правде», его стихи звучали на радио.
Вот, например, строки, которые автор написал в 17 лет.
В начале 1965 года вместе с Владимиром Алейниковым, Владимиром Батшевым, Юрием Кублановским и другими участвовал в создании независимого литературно-художественного объединения СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина») или (Самое Молодое общество гениев). Стал одним из авторов его программы, устроил на своей квартире «штаб» СМОГа. Первый поэтический вечер объединения состоялся 19 февраля 1965 года в одной из московских районных библиотек. Весной 1965 стихи Леонида Губанова были опубликованы в трёх самиздатских поэтических альманахах: «Авангард», «Чу!» и «Сфинксы».
В это же время, Губанов пишет свою поэму «Полина», которая стала легендарной.
Значение Губанова для литературы, по мнению руководителя кафедры русской словесности, в том, что он сохраняет традиции серебряного века, которые были заложены еще в начале 20-ого века и прерваны после революции.
СМОГ прекратил свое существование в 1966, после этого Леонид Георгиевич перестал хоть сколько-то публично заниматься литературой. Работал там, где удастся, прожив седьмое десятилетие XX века в безвестности.
В поэме «Полина», есть строки, которые отражают его мироощущение.
Так и вышло: поэт умер в возрасте 37 лет. Горбачевская «перестройка» позволила впервые официально печатать в журналах произведения Губанова для Советского читателя. Сам он, к сожалению, ушел из жизни 8 сентября 1983 году.
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«Родился Леонид Георгиевич Губанов в 1946 году, сразу после окончания Великой отечественной войны. Интересная ситуация в литературном процессе той эпохи — после смерти Сталина в СССР появляется как будто две литературы: писатели, которые выполняют государственный заказ, публикуются многотысячными тиражами, пользуются привилегиями, но при этом скованы многими условностями, а параллельно возникла другая литература — подпольная, андеграундная , которая не подчиняется никаким правилам, авторы создают ее такой, какой они ее ощущают, самой известной фигурой андеграунда стал Иосиф Бродский!» — сообщил Андрей Журбин
Леонида Губанова часто называли «самым молодым гением», он рано публиковался в «пионерской правде», его стихи звучали на радио.
Вот, например, строки, которые автор написал в 17 лет.
«Скоро, одиночеством запятнанный,
я уйду от мерок и морок
слушать зарифмованными пятками
тихие трагедии дорог.
Замирать. И бить в ладоши с гусем.
Ждать, когда же наконец от горя
пастухи, беременные Русью,
стадо слов к моим устам погонят».
В начале 1965 года вместе с Владимиром Алейниковым, Владимиром Батшевым, Юрием Кублановским и другими участвовал в создании независимого литературно-художественного объединения СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина») или (Самое Молодое общество гениев). Стал одним из авторов его программы, устроил на своей квартире «штаб» СМОГа. Первый поэтический вечер объединения состоялся 19 февраля 1965 года в одной из московских районных библиотек. Весной 1965 стихи Леонида Губанова были опубликованы в трёх самиздатских поэтических альманахах: «Авангард», «Чу!» и «Сфинксы».
В это же время, Губанов пишет свою поэму «Полина», которая стала легендарной.
«В 17 лет Губанов пишет поэму, которая с одной стороны стала его, мальчишки, исповедью, с другой – пророчеством. Поэма уникальная и по образу, и по звучанию» — рассказал Андрей Журбин.
Значение Губанова для литературы, по мнению руководителя кафедры русской словесности, в том, что он сохраняет традиции серебряного века, которые были заложены еще в начале 20-ого века и прерваны после революции.
СМОГ прекратил свое существование в 1966, после этого Леонид Георгиевич перестал хоть сколько-то публично заниматься литературой. Работал там, где удастся, прожив седьмое десятилетие XX века в безвестности.
В поэме «Полина», есть строки, которые отражают его мироощущение.
«Холст 37 х 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от праздности совсем»
Так и вышло: поэт умер в возрасте 37 лет. Горбачевская «перестройка» позволила впервые официально печатать в журналах произведения Губанова для Советского читателя. Сам он, к сожалению, ушел из жизни 8 сентября 1983 году.
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Анастасия Бондарева