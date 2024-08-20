Жить по-новому: в Подмосковье создают библиотеки будущего

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ещё одну модернизированную библиотеку откроют в подмосковной Ивантеевке в сентябре. Она станет 18-м учреждением, обновлённым по национальному проекту «Культура».
С 2020 года в Московской области открыли модельные библиотеки в 13 городских округах. Число читателей в них увеличилось на 80%. В библиотеках обновили не только помещения, но и подход к работе с посетителями, внедрили новые услуги и возможности. Об этом «Радио 1» рассказала директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В помещения обновляется и мебель. Это совершенно новая мебель – из новых материалов, удобная, красивая и приспособленная к пространству. Но прежде всего, закупаются новые книги.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Особой популярность, по её словам, пользуются фото- и видеосъёмка, живопись и графика – то есть кружки, которые связаны с креативными индустриями. Сейчас это повсеместно распространяется и внедряется в библиотеках, и дети и подростки с удовольствием посещают такие кружки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По её словам, с этого года работает областная программа модернизации библиотек, где деньги выделяет область.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Также в этом году, по её словам, в библиотеках запущен проект цифровизации. Это цифровой сервис библиотек Подмосковья, когда все книги собраны в единый каталог. Пользователи сервиса «Моё», могут зайти из любого места, с планшета, телефона и выбрать нужную книгу в библиотеке, заказать её, прийти и получить. Теперь не надо звонить в библиотеку и узнавать, есть ли интересующая книга. Всё собрано в едином сервисе и доступно для жителей не только Московской области, но и для гостей региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Это совершенно новые библиотеки, которые привлекают и молодёжь, и детей, совершенно новое пространство. За счёт денег, которые выделяются федеральным, областным и муниципальным бюджетами, нам удаётся сделать в библиотеках дизайнерский ремонт. В основном бум открытия библиотек пришёлся на 70-е годы прошлого столетия. Конечно, их приводили с тех пор в порядок, но такие кардинальные изменения получали не все библиотеки», – подчеркнула Замышляйченко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В помещения обновляется и мебель. Это совершенно новая мебель – из новых материалов, удобная, красивая и приспособленная к пространству. Но прежде всего, закупаются новые книги.
«Каждая модернизированная библиотека закупает ежегодно от 600 до 1,5 тысяч новых книг. Помещения оснащают и современным оборудованием. Это 3D-принтеры, видео- и аудиоаппаратура, аппаратура для фотосъёмок. Благодаря этому в библиотеках появляются новые кружки – и по IT-технологиям, и по 3D-моделированию. Появляются и мультстудии, и видеоблогинги», – перечислила собеседница «Радио 1».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Особой популярность, по её словам, пользуются фото- и видеосъёмка, живопись и графика – то есть кружки, которые связаны с креативными индустриями. Сейчас это повсеместно распространяется и внедряется в библиотеках, и дети и подростки с удовольствием посещают такие кружки.
«Если мы говорим про взрослое население, которое воспитывалось ещё в Советском Союзе, когда не было компьютеров, а книги были дефицитом, то они ходят и будут ходить в библиотеку. Для них это такая же потребность, как сходить в магазин. Для них у нас тоже проводятся различные мероприятия – такие, как занятия участников проекта «Активное долголетие», курсы компьютерной и финансовой грамотности. Но упор библиотеки делают именно на детей и молодёжи. 80% мероприятий рассчитано именно на эту аудиторию», – добавила директор Губернской библиотеки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По её словам, с этого года работает областная программа модернизации библиотек, где деньги выделяет область.
«10 млн рублей – это областной бюджет, ещё 10 – муниципальный. В этом году мы откроем четыре модельные библиотеки, где в дизайне будут использованы культурные коды Подмосковья. В последующие годы будем открывать по пять библиотек», - поделилась планами Замышляйченко.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Также в этом году, по её словам, в библиотеках запущен проект цифровизации. Это цифровой сервис библиотек Подмосковья, когда все книги собраны в единый каталог. Пользователи сервиса «Моё», могут зайти из любого места, с планшета, телефона и выбрать нужную книгу в библиотеке, заказать её, прийти и получить. Теперь не надо звонить в библиотеку и узнавать, есть ли интересующая книга. Всё собрано в едином сервисе и доступно для жителей не только Московской области, но и для гостей региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Читайте также:
В четырёх округах Подмосковья осенью откроются обновлённые библиотеки
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Лора Луганская