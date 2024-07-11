Более 80 парков объединит общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Свыше 80 парков региона 13 и 14 июля присоединятся к общеобластному мероприятию «Культурный код Подмосковья». Для гостей подготовили различные мероприятия, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Например, в историко-культурном и ландшафтном парке «Покровский» в Сергиево-Посадском городском округе пройдут чаепития со сладостями по особым рецептам. Посетители оценят пирожные и варенье по рецептам семьи Аксаковых и Пастернаков. Также состоится мастер-класс по росписи матрёшек и иммерсивная экскурсия», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово подготовлены географическая викторина и выставка работ русского живописца Игоря Грабаря. Любители классической литературы смогут послушать по радио произведения Чехова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Раменском городском парке организуют экскурсию и цифровой исторический квест. Гости смогут принять участие в старинных играх для всей семьи, посмотреть концертную программу. Дополнением праздника станет фотозона «Гжельские узоры».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Во Фрязинском лесопарке развернут выставку, посвящённая космосу, проведут мастер-класс по живописи. На территории будет работать фотозона «Наше Подмосковье». Концерт даст группа NeoAstral.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятия организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные» при информационной поддержке самого ведомства и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».
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