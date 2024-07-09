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Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» пройдёт в эти выходные

09 июля 2024, 20:28
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В городском округе Пушкинский 13-14 июля состоится фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого устраивают мероприятие.
«Для гостей усадьбы «Мураново» подготовили ярмарку ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Атмосферу народной культуры создадут выступления фольклорных коллективов из Москвы и Подмосковья. Своё творчество представят солисты Московской областной филармонии и Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры», – говорится в сообщении.
Также для гостей фестиваля организуют народные игры и мастер-классы. Как отметили в министерстве, в этом году пройдут занятия по декорированию предметов в технике декупаж, керамике, росписи пряников, созданию текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и другим направлениям.



В литературной программе фестиваля – встречи и чтения, книжная ярмарка в парке музея-заповедника.

Ключевым событием праздника станет покос травы на Барском лугу усадьбы.

Все подробности о фестивале – на сайте музея.

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#фольклор
Умер сыгравший в «Глухаре» известный польский актер
Умер известный польский актер из «Глухаря» Ежи Штур
09 июля 2024, 15:07

Фото: istockphoto/iZhenya

В возрасте 77 лет скончался известный польский актер Ежи Штур. Об этом порталу Onet сообщил его сын Мацей.
Минувшей ночью артиста доставили в госпиталь, однако медики не смогли его спасти. Причины смерти неизвестны. У мужчины был рак гортани, а четырьмя годами ранее он пережил инсульт.

Фильмография Штура насчитывает более 60 работ, а еще он выступал в театре, а также был сценаристом и режиссером. Известен зрителю по кинолентам «Глухарь», «Киллер» «Сексмиссия» и другим.

Штур родился в Кракове в 1947 году. Его творческий путь начался в 1971-м, сначала звезду знали как телеведущего. В Польше он считается одной из самых известных национальных знаменитостей.

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#новости
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе песен о ВОВ
09 июля 2024, 14:48

Фото: iStock/bruev

Всероссийский конкурс песен о Великой Отечественной войне проводится в рамках патриотической акции «Спасти «Алёшу», принять участие в конкурсе могут все желающие, сообщает информационное агентство «Доброе инфо».
«Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно записать видеоролик со своим исполнением одной из песен, посвящённой Великой Отечественной войне, и выложить ролик на официальной странице акции «Спасти «Алёшу» в соцсети «ВКонтакте», — говорится в сообщении.
Победителями станут два видео, набравшие больше всего лайков. Их авторы получат дипломы и «умные колонки». Кроме того, все участники конкурса получат электронные сертификаты.

Загрузить свой видеоролик можно будет до 12 сентября, а 13 сентября начнётся подсчёт голосов. Более подробная информация о конкурсе размещена в соцсетях проекта.

Акция «Спасти «Алёшу» направлена на воссоздание памятника советскому воину-освободителю, установленному в болгарском Пловдиве, на территории России.

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#патриотизм
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В Подмосковье в выходные проведут фестиваль ремёсел
09 июля 2024, 13:53

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль «Медленное ремесло» будет проходить в ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе 13 и 14 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«На фестивале 50 мастеров со всей России продемонстрируют свои навыки в разных ремёслах. Гости праздника смогут ознакомиться с гончарным и кузнечным ремеслом, узнать секреты ткачества, прядения и мыловарения, посмотреть на роспись матрёшки и традиционную роспись по дереву и пр. При этом любой желающий может попробовать себя в понравившемся ремесле», — говорится в сообщении.
На фестивале будут проходить различные мастер-классы, этнопоказ крестьянского костюма, фланировка шашкой и обучение игре на гуслях. Подготовлена также насыщенная концертная программа.

Вход свободный, но потребует предварительная регистрация. Подробная информация о программе фестиваля размещена на сайте проекта.

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В Пушкине проведут фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек

День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями
#дмитровский городской округ
#фестиваль
#культура
#минкульттуризма мо
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В Пушкине проведут фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»
08 июля 2024, 17:00

Фото: iStock/ufukvural

Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» состоится в регионе 8 августа, местом проведения станет центральный парк культуры и отдыха в городе Пушкино, сообщает пресс-служба Московской областной организации инвалидов «Колесница».
«На фестиваль приглашаются проживающие в Подмосковье люди с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках, а также участники программы «Активное долголетие». На фестивале они смогут попробовать тренажёры, улучшающие подвижность суставов, а также потренироваться в езде на электрокутерах», — говорится в сообщении.
Почётными гостями фестиваля станут люди, получившие ранения на СВО, ожидается также участие представителей областных реабилитационных центров.

В программе фестиваля встречи с блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приёмной», где гости праздника смогут пообщаться с представителями федеральных и областных властей. В культурной части фестиваля запланирован концерт, мастер-классы, спортивные соревнования, а также выставка технических средств реабилитации.

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#пушкино
#фестиваль
#инвалиды
#праздник
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Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек
08 июля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Порядка 5 тысяч человек посетили семейный фестиваль «Рябинушка», который 6 и 7 июля проходил в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве назвали основной целью фестиваля популяризацию семейных ценностей и русской народной культуры, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций.
«Почётными гостями фестиваля стали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, а также многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей. Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова вручила им памятные подарки», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программе – выступления государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», ансамблей народной музыки «Дмитровские рожечники» и «Вечёрка» и многих других.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремёслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры со всей России. Широко была представлена и продукция подмосковного сельхозпроизводства. Фермеры предлагали хлеб, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Посетителей угощали блюдами русской кухни.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Семейный фестиваль планируют проводить в Подмосковье ежегодно.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями

Именины Чайковского отметят в Клину классическим балетом на водной сцене

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#семьи
#день семьи
#любви и верности
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#подмосковье
#московская область
#воскресенск
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День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями
08 июля 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Праздник «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей…» организовал для жителей деревни Демидово Павлово-Посадского городского округа Сауровский дом культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для жителей и гостей деревни был устроили праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов, а для детей провели интерактивные игры», — говорится в сообщении.
В ходе официальной части Дня деревни замглавы администрации округа, начальник территориального управления Владимир Шевелин вручил благодарственные письма юбилярам, а начальник Улитинского территориального отдела Ольга Федина поздравила жителей с праздником.

В концерте приняли участие вокальные коллективы «Сударушка» и «Славянка», танцевальная группа «Здорово жить», дуэт «Экспромт», кроме того, жительница деревни Демидово Анна Олейникова исполнила песню для своих односельчан.

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#павловский посад
#праздник
#концерт
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Именины Чайковского отметят в Клину классическим балетом на водной сцене
08 июля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба администрации г. о Клин

В городском округе Клин 13 июля состоится VII Фестиваль «Именины Петра». Таким образом отметят именины Чайковского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Труппа Театра классического балета Людмилы Титовой представит одноактный балет Михаила Фокина «Шопениана». Мероприятие пройдёт на водной сцене Сестрорецкого парка и начнётся в 17 часов. Вход будет свободным.
«Балет «Шопениана» был создан Михаилом Фокиным в 1907 году и впервые представлен на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это произведение не имеет сюжета, но передаёт атмосферу романтической мечты. Постановка состоит из восьми музыкальных номеров на музыку Шопена, включая полонез, ноктюрн, мазурку и тарантеллу. Под названием «Сильфиды» этот балет вошёл в репертуар многих трупп по всему миру», – говорится в сообщении.

Семь лет назад в Клину был проведён первый фестиваль «Именины Петра». Он проходил в уникальной локации – рядом с усадьбой Демьяново, вблизи площадки фестиваля флористики и дизайна «Вальс цветов».

Как рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская, цель фестиваля – подарить зрителям возможность насладиться историями, которые понятны без слов и рассказаны на языке вечной музыки. Она подчеркнула, что фестиваль демонстрирует возможности балета, но в неклассических, непривычных для зрителя декорациях.

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#искусство
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#алёна сокольская
#подмосковье
#московская область
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В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
08 июля 2024, 15:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Рошале юбилярам семейной жизни вручили медали «За любовь и верность», кроме того, в рамках праздника был организован концерт», — говорится в сообщении.
В парке Шатуры также чествовали семейные пары, прожившие в браке более 40 лет, наград и поздравлений удостоились также и многодетные родители, а для детей провели развлекательную программу.

Праздник в шатурском парке завершился розыгрышем букета ромашек. Победителем стал мальчик Никита, которые подарил цветы своей маме.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья поздравил с Днём семьи, любви и верности председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

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#рошаль
#день семьи
#любви и верности
#праздник
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В Лосино-Петровском наградили юбиляров семейной жизни
08 июля 2024, 14:57

Фото: Валерия Тингаева

Жителей Лосино-Петровского, проживших в браке 50, 55 и 60 лет, наградили медалями «За любовь и верность», передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Церемонию вручения наград, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке культуры и отдыха. Юбилярам семейной жизни вручили также поздравительные адреса, цветы и памятные подарки», — отмечается в сообщении.
В числе удостоенных медали «За любовь и верность» Зинаида и Виктор Дубасовы, прожившие в браке уже 60 лет.

«Мы увидели друг друга, и вот как сразу сработало все. Подружили год с небольшим, потом поженились. И так по жизни все идёт, как будто само собой катится», — поделился Виктор Дубасов.
Для юбиляров семейной жизни также организовали концерт: перед ними выступили артисты ДК «Октябрь».

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