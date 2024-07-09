Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» пройдёт в эти выходные

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В городском округе Пушкинский 13-14 июля состоится фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого устраивают мероприятие.
«Для гостей усадьбы «Мураново» подготовили ярмарку ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Атмосферу народной культуры создадут выступления фольклорных коллективов из Москвы и Подмосковья. Своё творчество представят солисты Московской областной филармонии и Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры», – говорится в сообщении.Также для гостей фестиваля организуют народные игры и мастер-классы. Как отметили в министерстве, в этом году пройдут занятия по декорированию предметов в технике декупаж, керамике, росписи пряников, созданию текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и другим направлениям.
В литературной программе фестиваля – встречи и чтения, книжная ярмарка в парке музея-заповедника.
Ключевым событием праздника станет покос травы на Барском лугу усадьбы.
Все подробности о фестивале – на сайте музея.
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