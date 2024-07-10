Для молодёжи Павловского Посада провели мастер-класс по диджеингу

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Мастер-класс по дидженингу провёл в Городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде Максим Лебедев, использующий музыкальный псевдоним DJ INNOXI, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Я всегда мечтал попробовать себя в диджеинге. Большое спасибо организаторам за такую возможность. Мастер-класс получился очень интересным», — поделился впечатлениями от мероприятия один из его участников.На мастер-классе все желающие получили возможность покрутить «вертушки», поиграть и попробовать самостоятельно свести несколько треков.
Отмечается, что в Городском парке Павловского Посада регулярно проводят различные мероприятия для гостей, включая спортивные состязания, интеллектуальные конкурсы, мастер-классы и концерты.
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