Более 80 подмосковных парков отметят Международный День птиц

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Более чем в 80 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие, посвящённое Международному Дню птиц. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Посетителей Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха ждёт выставка «Птицы нашего Подмосковья». Также в парке развесят кормушки для белок и птиц, организуют творческие мастер-классы, покажут семейный фильм.
В парке им. Олега Степанова в Серпухове представят фотовыставку «Пернатые Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника». Для посетителей организуют экологическую прогулку «Птицы Подмосковья» и мастер-класс «НеПроВоронь».
В Центральном парке Долгопрудного пройдёт экопрогулка «Птицы нашего парка», состоится фотовыставка репродукций картин «Пернатые Подмосковья» художника И. Шишкина. Гостей ждут мастер-классы по росписи фигурок птиц из гипса и изготовлению скворечников.
В усадьбе Кривякино в городском округе Воскресенск приготовили квест «Птичьи суперспособности 2.0». А местные фотографы представят фотовыставку «Птицы нашего края». Желающие смогут принять участие в декорировании скворечников и создании съедобных кормушек.
В подмосковных парках также пройдёт конкурс авторских скворечников. Посетить мероприятие можно в парке «Киово» в Лобне, в Дрезденском городском парке Орехово-Зуевского городского округа, в Центральном городском парке Реутова, в парке культуры и отдыха «Победа» Талдомского городского округа, в лесопарке «Авангард» в Электростали и других.
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В парке им. Олега Степанова в Серпухове представят фотовыставку «Пернатые Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника». Для посетителей организуют экологическую прогулку «Птицы Подмосковья» и мастер-класс «НеПроВоронь».
В усадьбе Кривякино в городском округе Воскресенск приготовили квест «Птичьи суперспособности 2.0». А местные фотографы представят фотовыставку «Птицы нашего края». Желающие смогут принять участие в декорировании скворечников и создании съедобных кормушек.
В подмосковных парках также пройдёт конкурс авторских скворечников. Посетить мероприятие можно в парке «Киово» в Лобне, в Дрезденском городском парке Орехово-Зуевского городского округа, в Центральном городском парке Реутова, в парке культуры и отдыха «Победа» Талдомского городского округа, в лесопарке «Авангард» в Электростали и других.
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Лора Луганская