В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек

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На создание модельных библиотек в Подмосковье в этом году заложено около 115 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы.
«Сейчас в Московской области работает 825 библиотек. В этом году в Подмосковье будет открыто шесть модельных библиотек. На их создание предусмотрено порядка 115 млн. рублей», – рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Модельная библиотека – это благоустроенное пространство, оснащённое самым современным оборудованием. Там можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере, посетить мастер-класс или культурное событие.
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