В Серпухове наградили победителей конкурса «Моя Россия»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Серпухове подвели итоги творческого конкурса «Моя Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Встреча с участниками конкурса прошла отделении партии «Единая Россия».
Стоит отметить, что Татьяна будет представлять честь городского округа на региональном этапе конкурса.
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«Победителя местного этапа конкурса серпуховичку Наталью Спицину с победой поздравила Исполнительный секретарь Серпуховского отделения партии «Единая Россия», депутат городского Совета Ольга Ковшарь совместно с чемпионом мира по боксу, заслуженным мастером спорта России, депутатом Совета депутатов Серпухова Федором Чудиновым. Также они вручили участникам подарочные наборы, а победительница была удостоена Благодарственного письма от депутата Государственной Думы Аллы Поляковой», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева