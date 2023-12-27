Большой Рождественский бал собрал более 500 жителей Московского региона

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Более 500 жителей Москвы и Подмосковья приняли участие в благотворительном Большом Рождественском бале, который состоялся в усадьбе Охотниковых на Пречистенке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Бал прошёл в десятый раз, в нем приняли участие представители культуры, науки, бизнеса и государственных организаций.
Бал состоял из детского и взрослого отделений. Прошли выступления дебютантов – воспитанников частной школы «Ретро». Кроме бальной, были предусмотрены джазовая шоу-программа и световое шоу.
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«Каждое Рождество с любовью и теплотой вспоминаю свой визит в Москву и Музей Российской Императорской Фамилии. Уверен, такое же тепло, надежду и сказку подарил традиционный Рождественский бал каждому гостю в этом году», – отметил председатель итальянского Геральдического совета Франческо Мария Мариано д'Отранто.
«Это первый бал, на котором я побывала, и он прошел потрясающе. Выражаю благодарность организаторам и лично распорядителю балов Москвы и Московской области Павлу Исакову-Кундиусу за приглашение. Это одно из самых больших и ярких мероприятий в Московской области», – сказала участница бала из Одинцова Алиса Сергиенко.Перед гостями выступил ведущий солист театра «Новая опера», приглашённый солист Большого театра, баритон Анджей Белецкий.
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Лора Луганская