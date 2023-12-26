Сотрудники «Горки Ленинские» обнаружили новое имя возможного проектировщика усадьбы

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» представили первые сенсационные результаты исследовательской работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ходе исследовательского процесса сотрудники нашли нового возможного проектировщика усадебного комплекса - архитектора Ивана Жолтовского.
Стоит отметить, что авторство архитектурно-художественного проекта «Горок Ленинских» постоянно интересует людей как в профессиональной среде, так и в общественных кругах.
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«Мы получили первое документальное и мемуарное свидетельство о том, что авторство проекта Горок принадлежит архитектору Ивану Жолтовскому. Это может быть подтверждено и элементами фирменного стиля архитектора, и особенностями его биографии. <…> И, в то же время, перед нами все равно остается масса вопросов, которые еще потребуют углубленной исследовательской работы»,— поделился ученый секретарь музея-заповедника «Горки Ленинские» Борис Власов.
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Мира Полтева