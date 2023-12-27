В музее «Новый Иерусалим» пройдет концерт дуэта испанской гитары и органа

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Гитаристка Екатерина Пушкаренко и органистка Анна Учайкина объединят в концертной программе «Каникулы в Андалусии» два разных, но одинаково важных музыкальных образа Испании — темпераментный фламенко и строгую готику церковных хоралов. В программе известные испанские шедевры «Астурия» и «Аранхуэс», а также попурри на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен», - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что билеты на уникальный концерт можно приобрести на официальном сайте музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим».
Читайте также:
Органный концерт для детей пройдёт в подольском центре «Дубровицы»
Жители Подмосковья могут принять участие в международном фестивале «Шаинский фест»
Концерт «Вселенная Баха» состоится в подмосковном музее «Архангельское»