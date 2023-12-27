Вокзал архитектора И.И. Струкова включили в памятники России

Фото: пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области
Вокзал архитектора И.И. Струкова включен в Реестр памятников России. Об этом сообщила пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.
«Вокзал, 1913-1915 гг., архитектор И.И. Струков» в Одинцовском городском округе включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Стоит отметить, что благодаря данному статусу вокзалу автоматически обеспечивается сохранность, как памятника для будущих поколений.
Читайте также:
Сотрудники «Горки Ленинские» обнаружили новое имя возможного проектировщика усадьбы
Стало известно январское расписание ледовых спектаклей от Авербуха и Навки в Подмосковье
Юбилей Московского Губернского театра отметят праздничным «Открытым театром»
«В 1875 году Министерством путей сообщения было дано разрешение построить платформу для остановки поездов. <…>К началу XX века встала необходимость постройки нового вокзала. Автором проекта стал архитектор Иван Иванович Струков.<…> Строительство началось в 1914 году, а первых пассажиров новый вокзал принял в декабре 1915 года. В советское время Немчиновка продолжала оставаться дачным местом. Среди немчиновских дачников и их гостей были такие именитые представители русской культуры, как архитектор Ф.О. Шехтель, поэты и писатели В.В. Маяковский, С.А. Есенин, М.С. Шагинян, кинорежиссер С.М. Эйзенштейн, художники А.А. Пластов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин», — подчеркнули в ведомстве.
Читайте также:
Сотрудники «Горки Ленинские» обнаружили новое имя возможного проектировщика усадьбы
Стало известно январское расписание ледовых спектаклей от Авербуха и Навки в Подмосковье
Юбилей Московского Губернского театра отметят праздничным «Открытым театром»
Мира Полтева