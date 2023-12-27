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Вокзал архитектора И.И. Струкова включили в памятники России

27 декабря 2023, 09:39
Фото: пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области

Фото: пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области

Вокзал архитектора И.И. Струкова включен в Реестр памятников России. Об этом сообщила пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.
«Вокзал, 1913-1915 гг., архитектор И.И. Струков» в Одинцовском городском округе включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«В 1875 году Министерством путей сообщения было дано разрешение построить платформу для остановки поездов. <…>К началу XX века встала необходимость постройки нового вокзала. Автором проекта стал архитектор Иван Иванович Струков.<…> Строительство началось в 1914 году, а первых пассажиров новый вокзал принял в декабре 1915 года. В советское время Немчиновка продолжала оставаться дачным местом. Среди немчиновских дачников и их гостей были такие именитые представители русской культуры, как архитектор Ф.О. Шехтель, поэты и писатели В.В. Маяковский, С.А. Есенин, М.С. Шагинян, кинорежиссер С.М. Эйзенштейн, художники А.А. Пластов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин», — подчеркнули в ведомстве.


Стоит отметить, что благодаря данному статусу вокзалу автоматически обеспечивается сохранность, как памятника для будущих поколений.

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Сотрудники «Горки Ленинские» обнаружили новое имя возможного проектировщика усадьбы
26 декабря 2023, 16:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» представили первые сенсационные результаты исследовательской работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ходе исследовательского процесса сотрудники нашли нового возможного проектировщика усадебного комплекса - архитектора Ивана Жолтовского.

«Мы получили первое документальное и мемуарное свидетельство о том, что авторство проекта Горок принадлежит архитектору Ивану Жолтовскому. Это может быть подтверждено и элементами фирменного стиля архитектора, и особенностями его биографии. <…> И, в то же время, перед нами все равно остается масса вопросов, которые еще потребуют углубленной исследовательской работы»,— поделился ученый секретарь музея-заповедника «Горки Ленинские» Борис Власов.

Стоит отметить, что авторство архитектурно-художественного проекта «Горок Ленинских» постоянно интересует людей как в профессиональной среде, так и в общественных кругах.

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Органный концерт для детей пройдёт в подольском центре «Дубровицы»
26 декабря 2023, 09:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает на органный концерт для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Сказка о твёрдом орехе с волынкой, флейтой, кларнетом, саксофоном и органом» пройдет 5 января в органном зале культурно-просветительского центра «Дубровицы» городского округа Подольск.

«В программе прозвучит музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Олега Матвеева - волынка, саксофон, флейта, кларнет, Юлии Иконниковой - орган и Арины Латиной - художественное слово», - отметили в министерстве.

Начало мероприятия в 15:00 и вся программа концерта будет длиться 1 час 30 минут. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на официальном сайте культурно-просветительского центра и в кассах центра. Стоит отметить, что данный концерт также включен в программу «Пушкинской карты».

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Во Франции десятки деятелей культуры выступили в защиту Депардье
Le Figaro: 50 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье
26 декабря 2023, 03:02

Фото: сайт Кремля

Актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни и еще 48 представителей французской культуры выступили в поддержку Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет газета Le Figaro.
В письме, подписанном этими деятелями, говорится о Депардье как о величайшем актере всех времен и как о последнем из «священных гигантов кинематографа». Они выразили недовольство по поводу «линчевания» актера и потока негатива, направленного в его сторону.

Обвинения в сексуальных домогательствах появились после заявления испанской журналистки Рут Баса, утверждающей, что столкнулась с насилием со стороны Депардье в 1995 году, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía. Ранее к актеру об обвинениях в сексуальном насилии высказались 13 женщин.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о проверке в отношении Депардье, отметив, что это скорее охота за человеком, чем справедливость.

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#макрон
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ТНТ отменил премьеру ремейка комедии Гайдая
ТНТ отменил премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все!» из-за отключения света
26 декабря 2023, 00:39

Фото: istockphoto/LeMusique

Телеканал ТНТ принял решение отложить показ ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) из-за сбоя в электроснабжении кинотеатра «Октябрь» в Москве, передает ТАСС.
Инцидент связан с отключением двух кабельных линий, в результате чего несколько зданий, включая «Октябрь», остались без света.

«Мы не можем рисковать престижем и надежностью перед нашими зрителями. Поэтому, с сожалением, вынуждены перенести запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма „Иван Васильевич меняет все!“», — отметили в ТНТ.
Канал планирует показать фильм 31 декабря в установленное время.

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#сериал
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Кинокритик Шнейдеров назвал нормальным явлением пересъёмки финала в кино
25 декабря 2023, 19:47

Фото: istockphoto.com/Elena Nikonova

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пересъёмки финалов фильмов и сериалов являются нормальным явлением в киноиндустрии.
Он пояснил, что решение о пересъёмке финалов может быть принято после предпоказа картины фокус-группе, которую специально отбирают для просмотра ленты до премьеры для того, чтобы понять реакцию зрителя.

«Финал могут изменить по требованию продюсеров. <…> Также это может произойти, если нужен другой заход ко второму сезону. Или, например, один из актёров прекратил участие в сериале, надо что-то придумать, куда деть персонажа. Поэтому это абсолютно нормальное явление. Ничего в этом нет экстраординарного и особо выдающегося нет», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Шнейдеров.

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#кино
#искусство
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Олег Шепс рассказал о своем состоянии после финала «Битвы сильнейших»
Участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс заявил об ухудшении морального состояния
25 декабря 2023, 18:44

Фото: iStock/M-A-U

Участник шоу «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впал в уныние после финала «Битвы сильнейших». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Экстрасенс отметил, что последнее время его состояние было упадническим, он ни с кем не контактировал и даже не хотел отмечать предстоящий праздник. По словам Шепса, лишь его друзьям удалось улучшить его настроение.

Шепс также отметил поддержку своих поклонников, благодаря которым «тучи стали развеиваться».

Напомним, финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» прошел в субботу, 23 декабря. Олег Шепс занял второе место, а призовое место занял Влад Череватый, который называет себя чернокнижником.

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#конкурс
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Жители Подмосковья могут принять участие в международный фестивале «Шаинский фест»
25 декабря 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Продолжается прием заявок на Международный фестиваль новых детских песен «Шаинский фест». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Заявку на участие в Международном фестивале новых детских песен «Шаинский фест» можно подать до 1 апреля 2024 года. Мероприятие организуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

В конкурсе могут принять участие авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

«Представленная на конкурс песня может быть написана в любом жанре на русском языке и должна включать не менее двух куплетов и одного припева. <…> На рассмотрение можно представить несколько песен, но не более трех от одного исполнителя. Песни, исполненные или опубликованные ранее для широкой публики, к участию в фестивале не допускаются», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что итоги фестиваля будут подведены в междунарожный день защиты детей — 1 июня 2024 года на сцене государственного Кремлевского дворца в Москве.

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Детские новогодние спектакли пройдут в подмосковном досуговом центре «Дулевский»
25 декабря 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В досуговом центре «Дулевский» в городском округе Орехово-Зуево проходят детские новогодние спектакли.Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показы премьеры спектакля «Царевна-лягушка» пройдут в культурно-досуговом центре «Дулевский» Орехово-Зуевского городского округа.

«Зрителей ждет яркое представление по мотивам русской народной сказки в постановке театральной студии «ARTMIX» и режиссера Натальи Игоревны Жуковой. История о прекрасной царевне, превращенной в лягушку, не оставит равнодушными ни больших, ни маленьких зрителей, а яркие костюмы, оригинальные декорации и красочные спецэффекты надолго оставят праздничное впечатление», — отметили в ведомтсве.

Стоит отметить, что спектакль можно будет посетить 29,30 декабря 2023 года и 3 января 2024 года. Подробнее о билетам и времени показа можно узнать на официальном сайте культурно-досугового центра «Дулевский».

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Стало известно январское расписание ледовых спектаклей от Авербуха и Навки в Подмосковье
25 декабря 2023, 16:09

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В Московской области в новом году продолжаются бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Министерство культуры и туризма Подмосковья опубликовало расписание январских показов шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».
Также стало известно расписание показов ледового спектакля Татьяны Навки «Байки русской балалайки» в январе.

Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья, в соцсетях и на информационных площадках городских округов.

По данным министерства, заключительные в 2023 году представления на льду «Чемпионы» от Ильи Авербуха и его команды посетили 9 тыс человек.

Выступления звёзд фигурного катания прошли на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе, где побывали 3,5 тыс человек. Ещё одно представление состоялось в Балашиха. Его посетили 5,5 тыс зрителей. Всего в декабре спектакли на льду посмотрели 46 тыс человек. Следующие выступления состоятся уже в 2024 году.

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