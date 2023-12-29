Боярский вернулся домой после госпитализации

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Михаил Боярский выписался из больницы и уже вернулся домой после госпитализации. Об этом сообщил депутат Госдумы и сын актера Сергей Боярский изданию «Фонтанка».
«Папа дома, все в порядке. 31-го будет играть спектакль», — поделился он.Информация о госпитализации Михаила Боярского стала известна 28 декабря. Telegram-канал «112» рассказал, что актера экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга в состоянии средней степени тяжести из-за проблем с сердцем. Это уже второй раз за последний месяц, когда он нуждался в госпитализации.
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