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Боярский вернулся домой после госпитализации

Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
29 декабря 2023, 06:32
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Михаил Боярский выписался из больницы и уже вернулся домой после госпитализации. Об этом сообщил депутат Госдумы и сын актера Сергей Боярский изданию «Фонтанка».

«Папа дома, все в порядке. 31-го будет играть спектакль», — поделился он.
Информация о госпитализации Михаила Боярского стала известна 28 декабря. Telegram-канал «112» рассказал, что актера экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга в состоянии средней степени тяжести из-за проблем с сердцем. Это уже второй раз за последний месяц, когда он нуждался в госпитализации.

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Микки Маус станет общественным достоянием
Персонаж Disney Микки Маус станет общественным достоянием в 1 января 2024 года
28 декабря 2023, 23:59

Фото: iStock/dimamorgan12

Персонаж мультфильмов Disney Микки Маус станет частью общественного достояния с 1 января 2024 года, сообщил журнал Times.
Образ Микки Мауса станет доступным для бесплатного использования режиссерами, сценаристами и художниками по всему миру. Речь идет об оригинальной, черно-белой версии персонажа, впервые представленной в немом короткометражном фильме «Пароходик Вилли» в 1928 году.

Согласно американскому закону об авторских правах, который неоднократно изменялся в течение жизни Микки Мауса под влиянием Disney и даже получил прозвище «Закон о защите Микки Мауса», правообладание могло сохраняться на протяжении 95 лет, и этот срок скоро истекает.

Директор Центра по изучению общественного домена при Университете Дюка Дженнифер Дженкинс назвала это «важным событием». В беседе с Variety она отметила, что всё сообщество, занимающееся авторскими правами, долго ждало этого момента.

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#закон
#видео
#доходы
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Стало известно куда можно сходить в 2024 году по «Пушкинской карте» в Подмосковье
28 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Подмосковные музеи и театры представили первую афишу мероприятий 2024 года по «Пушкинской карте». об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Волшебные миры Миядзаки» 3 января можно будет посетить в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, а с 4 по 7 января можно попасть на музыкальную программу «Новогодняя одиссея Чайковского».

Также на сцене Историко-художественного музея «Новый Иерусалим» 4 января пройдет концерт «Орган и хор. Рождественские песнопения».

С 15 января все желающие смогут по данной программе попасть на знаменитую постановку «Много шума из ничего» в Московском Губернском театре.

Кроме этого, можно будет посетить такие выставки как «Маковские. Константин и Владимир» в новом выставочном пространстве Серпуховского музея и «Вокруг Левитана» в одном из пространств Звенигородского музея.

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#концерт
#новый иерусалим
#хор
#выставки
#подмосковье
#пушкинская карта
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На новогодних праздниках для жителей Подмосковья будут организованы мероприятия в парках
28 декабря 2023, 14:39

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Парки Московской области приглашают гостей на новогодние праздники. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года для гостей и жителей региона будут проводится праздничные мероприятия.

30 декабря в парках Подмосковья пройдет праздник «Путешествие в Новый год», в рамках которой желающие смогут принять участие в бесплатных фотосессиях с креативными табличками, посмотреть анимационную программу, поучаствовать в квестах с новогодними призами и приобрести подарки на ярмарках.

Помимо этого, 31 декабря в парках запланировано областное мероприятие «Новый год под шубой». В программе будут массовые хороводы, флешмоб «Дракоша», командные зимние игры, а также концертная программа и конкурсы.

Кроме этого, 6 января на парковых территориях Московской области пройдёт мероприятие «Праздник зимних чудес», где посетители смогут своими руками сделать рождественские поздравительные открытки и игрушки.

Стоит отметить, что полный список парков и проводимых мероприятий можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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#флешмоб
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#программа
#игры
#подмосковье
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На 70-м году жизни скончался писатель и сценарист Арабов
27 декабря 2023, 21:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Советский и российский писатель, поэт и сценарист Юрий Арабов ушёл из жизни в возрасте 69 лет, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — прокомментировал утрату собеседник агентства.

При этом, по какой причине наступила смерть 69-летнего сценариста, не уточняется. Представитель Союза кинематографистов также отметил, что информацию о прощании с Арабовым объявят позже.

Арабов посвятил искусству всю свою жизнь. Окончив сценарный факультет ВГИКа в 1980 году, он на протяжении всей своей жизни писал прозу, стихи, а также сценарии к всеми любимым фильмам.

В том числе, Арабов был соавтором Народного артиста РФ Александра Сокурова. Он написал сценарии к таким его фильмам, как: «Телец», «Солнце», «Фауст» и «Молох» и многим другим.

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#поэт
#сценарий
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Фестиваль «Город танцует в парках» объединит все округа Подмосковья
27 декабря 2023, 19:16

Фото: Александра Степанова

На сцене 75 павильона ВДНХ в рамках Дня Московской области заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер, профессиональный танцовщик Егор Дружинин рассказал о том, что фестиваль «Город танцует в парках» объединит все округа Подмосковья в 2024 году.
«В этом году мы впервые провели областной фестиваль «Город танцует в парках». Он стал важным событием для развития творческого потенциала молодежи. Хочу поблагодарить губернатора Московской области, министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк» за воплощение нашего проекта в жизнь. Мы увидели выступления 298 подмосковных коллективов. Все они показали высокий уровень владения техникой танца и артистизма»,-говорит Егор Дружинин.
В 2024 году планируется масштабировать проект и дать возможность большему количеству участников из разных городских округов раскрыть свои таланты.

На фестивале «Город танцует в парках» могут выступить любые танцевальные коллективы Подмосковья в возрасте от 12 до 35 лет в составе от 2 до 25 человек.

В жюри фестиваля профессиональные танцовщики и хореографы: Егор Дружинин, Вова Гудым, Александр Могилев и актриса Елена Подкаминская.

В рамках фестиваля проводятся отборочные концерты, шоу-программы и мастер-классы от профессиональных танцовщиков.

Заключительный гала-концерт первого областного фестиваля «Город танцует в парках» объединил 37 команд-финалистов из разных округов Московской области в Пестовском парке Балашихи. Его зрителями стали порядка 12 тысяч человек, а победителем стал танцевальный коллектив Marvel Crew из Серпухова.

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Миронов представил новый фестиваль искусств Достоевского

Фестиваль «Джазовые сезоны» в будущем году пройдёт в нескольких подмосковных городах

Башмет пригласил посетителей выставки «Россия» на фестиваль Чайковского в Клин
#фестиваль
#подмосковье
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Миронов представил новый фестиваль искусств Достоевского
27 декабря 2023, 19:01

Фото: Александра Степанова

В рамках культурной программы Дня Московской области на выставке «Россия» презентовали новый фестиваль, который будут проводить в городском округе Зарайске.
В Зарайске расположен музей-усадьба «Даровое» Федора Достоевского, там писатель провёл своё детство.

Проект презентовал народный артист России, худрук Государственного Театра Наций и амбассадор фестиваля Евгений Миронов. Театр Наций давно сотрудничает с Московской областью. Фестивали театров малых городов проходили в Коломне и в Дубне.

«Несправедливо, что есть Пушкинские горы, куда мы можем приехать и увидеть то, что видел Александр Сергеевич Пушкин. Или Тарханы и Лермонтов, Мелихово и Чехов. А у Достоевского такого места нет в нашей стране. Есть музей в Санкт-Петербурге, но вот поля, леса, которые он видел, и которые много ему дали для творчества не менее важны. Это атмосфера, которая его формировала с детства. Поэтому фестиваль Достоевского должен быть в Зарайске»,-говорит Евгений Миронов.
В рамках фестиваля гости отправятся в путешествие по Зарайску. Сохранились письма семьи Достоевских об этих местах. А сам писатель говорил, что был там счастлив.

Проект будет фестивалем искусств, мультижанровым и междисциплинарным. В программе арт-объекты, спектакли на воде, карнавал, выставки, квесты, книжные и гастромаркеты, а также издательская программа.

Ранее сообщалось, что гости выставки-форума «Россия» в рамках Дня Московской области в 75-м павильоне ВДНХ встретились с альтистом и дирижёром, народным артистом России Юрием Башметом. Он рассказал о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского, художественным руководителем которого является. Мероприятие почти 10 лет проводится в Подмосковье.

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#культура
#подмосковье
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#общество
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Фестиваль «Джазовые сезоны» в будущем году пройдёт в нескольких подмосковных городах
27 декабря 2023, 19:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

17 августа будущего года в музее-заповеднике Горки Ленинские откроется X Международный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году он пройдёт в нескольких городах Подмосковья, сообщил Народный артист России, саксофонист и идеолог фестиваля Игорь Бутман. Он выступил на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где проходил День Московской области.
«Мы расширяем географию наших участников. В следующем году ожидаем самых известных джазовых музыкантов, будут и звёзды популярной музыки. Мы пригласили Полину Гагарину. Это будет интереснейшая программа – фонопоп-музыка со многими элементами джаза. Я слушал её выступление с Ильдаром Абдразаковым, которого тоже ждём в Горках Ленинских. «Джазовые сезоны» – большой фестиваль. Мы планируем проводить его и в других городах. Запланированы концерты в Серпухове, Кашире, Раменском», – поделился планами Бутман.
На презентации фестиваля на выставке «Россия» состоялось выступление Квинтета Игоря Бутмана – хедлайнера «Джазовых сезонов». Сегодня он выступил в формате квартета.

Фестиваль уже несколько лет подряд входит в топ-10 лучших джазовых опен-эйров в России. Он проходит на территории «Горок Ленинских» – уникального музейного комплекса современной России, исторического памятника федерального значения. Бутман пригласил гостей выставки посетить фестиваль летом.

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#выставка
#форум
#россия
#игорь бутман
#джазовые сезоны
#подмосковье
#московская область
#горки ленинские
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Артист Безруков на выставке «Россия» представил свои новые театральные проекты
27 декабря 2023, 18:53

Фото: Кристина Тришина

Народный артист России Сергей Безруков на выставке-форуме «Россия» представил свои новые театральные проекты, об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
27 декабря было объявлено Днём Московской области на выставке-форуме «Россия». Стенд Подмосковья расположился в 75-м павильоне выставки.

«Я благодарен губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, что он дал мне возможность возглавить Губернский театр. Я, как художественный руководитель, могу отметить ряд интересных проектов, которые удалось реализовать. У нас есть и собственные достижения — например, тифлокомментирование (для незрячих людей). Мы его первыми ввели в России, а другие театры потом подхватили. Проект «Фабрика Станиславского» тоже родился у нас — это основы русского психологического театра, заветы Константина Сергеевича Станиславского, которые мы бережно храним», — отметил Безруков в своём выступлении.

Артист также напомнил о «Большом детском фестивале», который знакомит самых юных любителей искусства с прекрасным. Безруков придумал этот проект ещё в 2017 году, а уже сегодня в помощь ему пришёл «Эхо Большого детского фестиваля». В нынешнем году победители фестиваля проехали с гастролями от Калининграда до Камчатки.

В том числе, Безруков рассказал о реализации проекта «Внимание. Театр» для людей с особенностями. Он создан при поддержке Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». В спектаклях проекта принимают участие, в том числе, актёры с инвалидностью.

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#россия
#театр
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#выставки
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#подмосковье
#андрей воробьёв
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Башмет пригласил посетителей выставки «Россия» на фестиваль Чайковского в Клин
27 декабря 2023, 18:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гости выставки-форума «Россия» в рамках Дня Московской области в 75-м павильоне ВДНХ встретились с альтистом и дирижёром, народным артистом России Юрием Башметом. Он рассказал о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского, художественным руководителем которого является. Мероприятие почти 10 лет проводится в Подмосковье.
«История создания и развития Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину абсолютно уникальна. Само место, где он проходит, удивительные люди, которые приходят на концерты, особые ощущения, которые испытывают участники, выступая на фестивале, – всё вместе и создает уникальность этого проекта. С самого первого года правительство Московской области, губернатор Подмосковья, Министерство культуры и туризма области, город Клин, проявляют огромную заинтересованность и искреннее желание, чтобы проект развивался», – отметил Башмет.
Музыкальный фестиваль проходит в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину с 2015 года, когда отмечалось 175-летие со дня рождения композитора. В программе представлены концерты звёзд классической музыки, выступления известных театральных актеров и спецпроекты, премьеры, музыкальные эксперименты.

В фестивале участвовали Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, солисты Молодёжной оперной программы Большого театра, Музыкальный театр «Геликон-опера», артисты МХТ имени А.П. Чехова.

Каждый год на фестивале собираются гости со всей страны. В этом году мероприятие посетили более 8 тыс человек. Также этим летом в Усадьбе Демьяново в Клину состоялся гала-концерт «Ночь Чайковского».

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#россия
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