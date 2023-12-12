Стали известны предполагаемые доверенные лица Путина

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Режиссёр Никита Михалков, певец Shaman и генеральный директор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев в числе кандидатов на места доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.
В число доверенных лиц также попадут волонтеры и военкоры. Состав доверенных лиц нынешнего президента РФ Владимира Путина на выборах президента будет обновлён примерно на 40% в сравнении со списком прошлой кампании 2018 года, пишет РБК, ссылаясь на кремлёвские источники.
Новшеством выборов будет появление в списке доверенных лиц военных корреспондентов. В это число войдёт военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. На рассмотрении кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (WarGonzo).
Список доверенных лиц пополнится представителями организаций, которые появились после начала военного конфликта на Украине: госфонд «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества. В число доверенных лиц президента на выборах окажутся также представители волонтерского движения.
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Новшеством выборов будет появление в списке доверенных лиц военных корреспондентов. В это число войдёт военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. На рассмотрении кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (WarGonzo).
«По традиции не обойдётся среди доверенных лиц без деятелей культуры: режиссёр Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, артист Shaman (Ярослав Дронов), Юрий Башмет, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»»,-пишет РБК.Собрание инициативной группы в расширенном составе состоится 16 декабря в парке «Зарядье».
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Мария Фирсова