Брендированные стойки «Петербургского дневника» появились в автобусах

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«Мы рады, что при поддержке всего транспортного блока «Петербургский дневник» теперь не только в электрическом наземном транспорте, но и в автобусах «Пассажиравтотранса». Мы очень надеемся, что этот первый для нас автобусный маршрут не станет заключительным и мы будем дальше развиваться в этом направлении», – отметил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
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