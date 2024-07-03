Число мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросло десятикратно

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С января по май 2024 года количество мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку, увеличилось с 3% до 30%, сообщили журналистам INTERFAX.RU в пресс-службе Минобрнауки.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил повысить контроль за сдающими экзамены мигрантами. В частности, он предлагал обеспечить четкую видеофиксацию и повысить проходной балл в университетах. В ведомстве сообщили, что любые будущие изменения в порядок проведения экзамена не коснутся его содержательной части и не будут дискриминировать приезжих школьников.
«В принципе эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — отмечал Музаев.
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