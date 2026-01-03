Daily Mail: Ушел из жизни известный американский комик Джон Малруни
Американский актер, стендап-комик и телеведущий Джон Малруни умер на 68-м году жизни.
Как пишет Daily Mail, его тело нашли в собственном доме в городе Коксаки (штат Нью-Йорк). Официальная причина смерти пока не называется, обстоятельства произошедшего выясняются.
Малруни родился 27 августа 1958 года в Бруклине. В комедии он начал работать в 1980-х: впервые выступил со стендапом в нью-йоркском клубе Pips.
Позднее артист рассказывал, что именно тогда понял, чем хочет заниматься — в подкасте Who’s Your Band он сравнивал это ощущение с ударом молнии. Со временем юмор стал его основной профессией. Малруни выходил на сцену известных площадок The Laugh Factory, Improv и The Comedy Store, а также был ведущим программы The Late Show на телеканале Fox.
Помимо выступлений, он запускал собственные радиопроекты и снимался в кино и на телевидении. Среди работ — эпизод в ситкоме «Эллен», участие в биографической драме «Огненные шары!» с Вайноной Райдер и Алеком Болдуином, а также роли в проектах «Райдер, частный детектив», «Хорошая жизнь» и «Хардбол».
