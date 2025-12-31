Скончалась актриса из фильма «Любовь и голуби» Ольга Малющева: причины смерти
Актрисе Армавирского театра драмы и комедии Ольге Малющевой стало плохо во время новогоднего утренника 29 декабря, из-за чего ей вызвали скорую помощь. На следующий день коллектив узнал о её смерти.
Как сообщили aif.ru в театре, причиной ухода назвали инсульт. Коллега Малющевой Жанна Стремянова рассказала, что артистка пришла на спектакль уже с недомоганием и нуждалась в помощи врачей. По её словам, случившееся — тяжёлый удар для всей труппы.
Стремянова также отметила, что Малющева была очень тёплым человеком и относилась к работе с большим вниманием: переживала за каждую роль и стремилась максимально точно донести до зрителей замысел автора и режиссёра. Она много рассказывала о своём театральном опыте и буквально жила сценой.
Ольга Малющева умерла на 53-м году жизни. Зрителям Армавира она запомнилась по ролям в постановках «Любовь и голуби», «Свадьба Кречинского», «Женитьба», «Вишнёвый сад», «Мёртвые души», «Хорошие, в сущности, люди», «Женщина мечты» и других спектаклях.
Читайте также: