Скончалась актриса из фильма «Любовь и голуби» Ольга Малющева: причины смерти

31 декабря 2025, 14:08

Актриса Ольга Малющева скончалась от инсульта

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Актрисе Армавирского театра драмы и комедии Ольге Малющевой стало плохо во время новогоднего утренника 29 декабря, из-за чего ей вызвали скорую помощь. На следующий день коллектив узнал о её смерти.