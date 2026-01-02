Достижения.рф

Умер актёр Андрей Хорошев, известный по сериалу «Доктор Живаго»

Андрей Хорошев (Фото: кадр из фильма «Боец»)

Актёр Андрей Хорошев умер на 67-м году жизни. Портал «Кино-театр.ру» подтвердил эту информацию.



На сайте издания указали даты жизни артиста: с 29 июня 1959 года по 1 января 2026 года. Известно, что Хорошев родился в подмосковном Нахабино.

Актёр получил известность благодаря ролям в сериалах «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». Его фильмография насчитывает более 10 работ. Зрители часто узнавали режиссёра под псевдонимом «Андрей И». О причине смерти не сообщается.

Ранее актрисе Армавирского театра драмы и комедии Ольге Малющевой стало плохо во время новогоднего утренника 29 декабря. На место происшествия вызвали скорую помощь, а на следующий день коллектив театра узнал о смерти артистки. Причиной смерти стал инсульт.

Ольга Щелокова

