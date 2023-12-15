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Дед Мороз из Великого Устюга приедет на Клинский зимний карнавал

15 декабря 2023, 15:01
Фото: пресс-служба Минкульта МО

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В городском округе Клин 16 декабря пройдёт ХIII Клинский зимний карнавал. В нём примет участие главный Дед Мороз страны, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

«Тема карнавального шествия 2023 года – «Во славу русского языка». В образах 28 команд будут использованы буквы русского алфавита. Вместе со зрителями и Дедом Морозом из Великого Устюга команды пройдут по улицам города к парку «Сестрорецкий», – уточнили в министерстве.
Сбор участников карнавала в сквере им. С. А. Афанасьева назначен на 11 утра, старт карнавального шествия – в полдень. Планируется, что к конечной точке, амфитеатру парка, колонна прибудет в 12.30. Там наградят участников и победителей конкурса карнавальных команд. Вход на карнавал свободный.

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Подмосковная молодежь может посетить новогодние мероприятия по «Пушкинской карте»
15 декабря 2023, 15:01

Фото: istockphoto /Muenz

Музеи и театры Подмосковья представили предновогоднюю афишу событий по «Пушкинской карте». Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В рамках программы учащиеся смогут получить возможность посетить интересные постановки и выставка по пушкинской карте.

С 15 декабря студенты и школьник могут посетить большого новогоднего выставочного проекта «Щелкунчик. Большая история» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», экспозицию «Моя родная провинция» в музее-заповеднике «Зарайский кремль» и музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину представит проект «Музыкальные сказки».

Кроме этого, с 20 декабря откроются выставка «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко-художественном музее и выставка выдающихся русских художников-пейзажистов под названием «Вокруг Левитана» в Звенигородском манеже.

Подробную информацию о всей событиях можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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В Клину открылась выставка музыкальной интерпретации сказочных сюжетов
15 декабря 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике П.И. Чайковского открывается выставка, посвященная музыкальной интерпретации сказочных сюжетов «Музыкальные сказки». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в городском округе Клин.

Для посетителей в рамках экспозиции буду представлены эскизы костюмов, афиши и информационные материалы о первых постановках шедевров композитора, а также более поздние эскизы декораций и костюмы, которые принадлежат знаменитым исполнителям.

Жители и гости смогут узнать в материалах о фазах подготовки мультфильмов «Винни-Пух и все-все-все» и «Каникулы Бонифация», а также раскадровки двух мультфильмов на сюжет симфонической сказки С. С. Прокофьева «Петя и волк».

Стоит отметить, что во время новогодних праздников в музее будет проходить детская игровая программа «Сказки играют в прятки», которая свяжет выставочное пространство и экспозицию мемориального дома П.И. Чайковского.

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В Московской области пройдет предновогодний фестиваль «Ёлки»
15 декабря 2023, 11:08

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Предновогодний фестиваль «Ёлки» состоится в городском округе Коломна. Об этом сообщила пресс-служба министерства
Праздничное мероприятие пройдет 16 декабря в центре культуры и досуга села Пирочи городского округа Коломна. Ежегодный открытый предновогодний фестиваль «Елки», позволяет окунуться в праздничную атмосферу Нового года. 

Для гостей и жителей округа подготовили насыщенную праздничную программу с интерактивными площадками и мастер-классами. Все желающие смогут полюбоваться художественными работами на зимнюю тему, приобрести себе и в подарок новогодние украшения и сувениры на ярмарке, которая будет работать на площадке фестиваля. 

Кроме этого, гости смогут попытать свою удачу в новогодней лотерее.  А также всех участников ждет праздничное угощение.

Стоит отметить, что праздник начнется в 12:00. Вход свободный.

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LRT: В Литве отказались показывать новый фильм Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией
15 декабря 2023, 05:09

Фото: iStock/mizoula

В Литве отказались показывать новый фильм режиссёра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» якобы из-за связи прокатчика с Россией. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление кинотеатров сообщает Литовская национальная телерадиокомпания (LRT).
Как говорится в заявлении кинопрокатчиков, еще в октябре кинотеатры были проинформированы, что права на показ ленты в балтийских странах купила базирующаяся в Эстонии компания Artgene. При этом «ходили слухи», что французская Goodfellas продала права на распространение фильма в ряде стран структурам,которые якобы связаны с российским капиталом.

После этого литовские кинотеатры решили не показывать «Мальчика и птицу», обнаружив «связи Artgene с Россией». По утверждению журналистов LRT, отказ в показе аниме Миядзаки направлен на крупных игроков, чтобы те «не соблазнялись деньгами дистрибьюторов, связанных с РФ».

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Ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тыс зрителей
14 декабря 2023, 22:08

Фото: пресс-служба Минкульта МО

11 тыс жителей и гостей Подмосковья уже смогли увидеть спектакль на льду Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«С потрясающей программой для жителей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска выступили звёзды российского фигурного катания, чемпионы мира, призёры и победители Олимпийских игр разных лет Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин», – говорится в сообщении.
Одиночные номера чередовались с парными, а также с массовыми выступлениями с акробатическими элементами.
 
Гала-шоу представляют в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Ледовые представления на катках Московской области в рамках этого проекта проходят третий год подряд.
 
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В Подмосковье пройдет юбилейный концерт ансамбля «Сувенир»
14 декабря 2023, 16:39

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Юбилейный концерт ансамбля народной музыки «Сувенир» пройдет в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Королёвскому муниципальному ансамблю народной музыки «Сувенир» исполняется 50 лет. Разделить радостное событие участники решили вместе в жителями и гостями округа. Концерт пройдет 17 декабря в центральном доме культуры имени М. И. Калинина.

«За эти годы творческий коллектив создал множество неповторимых концертных программ в сотворчестве с известными композиторами, исполнителями, актерами, часто гастролировал по стране и миру, принимал участие в записи дисков. В составе ансамбля работают музыканты-виртуозы, лучшие исполнители на инструментах, победители и лауреаты престижных конкурсов и фестивалей», - отметили в ведомстве.

В рамках праздника посетители смогут услышать лучшие произведения из репертуара ансамбля, которые относятся  к различным стилям и направлениям, солисток театра Геликон-опера, Москонцерта, Московского музыкального театра «На Басманной», Музыкального общества имени М.И. Глинки,  а также заслуженную артистку России, солистку Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого Валентина Собанцева и заслуженного артиста России Василия Пьянова.

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В Московской области состоится оперетта «Мистер Икс»
14 декабря 2023, 15:57

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает жителей Подмосковья на оперетту «Мистер Икс». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Постановку покажут артисты Московских театров в подольском культурно-просветительском центре «Дубровицы».

«Мистер Икс» Имре Кальмана является одной из самых известных классических оперетт. Великосветская публика заинтригована появившейся новой цирковой звездой. Это таинственный артист, который никогда не снимает маски и выступает под псевдонимом Мистер Икс. <…> Головокружительные повороты судьбы, яркие вокальные партии, зажигательные танцевальные номера и счастливый финал наверняка не оставят зрителей равнодушными», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что подробное расписание сеансов, стоимость билетов и информацию об оперетте желающие могут узнать на официальном сайте культурно-просветительского центра «Дубровицы».

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Подмосковные кадеты примут участие в Кремлевском благотворительном балу
14 декабря 2023, 13:54

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Кадеты Подмосковья примут участие в VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Бал пройдет 16 декабря в Москве. В нем примут участие свыше 3 тысяч кадетов из 84 субъектов России.

«Для кадетов России Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал — важное и долгожданное событие. В мероприятии принимают участие ребята из 15 городских округов Подмосковья. <…> Принимать участие в таком мероприятии — большая честь, мы поддерживаем наших кадетов и желаем им достойно представить свои учебные заведения и наш регион на Международном балу», — отметили в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что бал проводится ежегодно с 2016 года. ​Принять участие в мероприятии могут лучшие воспитанники кадетских учреждений, члены молодежных патриотических клубов, дети из социальных учреждений из всех субъектов Российской Федерации, а также зарубежные участники из дружественных стран и стран СНГ.

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16 декабря в парках Подмосковья пройдет праздник «Морозные традиции»
14 декабря 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Парки Подмосковья приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник «Морозные традиции». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
16 декабря мероприятие пройдет в 60 парках культуры и отдыха Московской области.

Для гостей и жителей региона будут организованы анимационные программы,новогодние мастер-классы, ярмарки и дегустации, а также спортивные активности.

В парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдёт музыкально-анимационная программа «Русский сувенир» от вокального коллектива «Северянка», в егорьевском парке «Пегас» пройдут мастер-класс «Елки-парки» и командные зимние соревнования «Снежный дрифт».

Также в Истре посетители парка смогут угоститься горячими напитками и поучавствовать в программе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а Красногорске будет работать маркет «К Новому году» и квест «По следам Деда Мороза» в сопровождении музыкально-анимационной программы. В Лыткарино можно организуют дискотеку «Зимние танцы» и оформить фотозону «Теплые традиции».

Кроме этого, в парке «Мира» в Мытищах будут работать творческая мастерская «Изготовление венков» и мастер-класс «Шоколад ручной работы», а также площадки для физических и творческих активностей.

​Стоит отметить, что в парке Павлово-Посадскогм парке можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных новогодних украшений, а в парке им. Олега Степанова, г. о. Серпухов, зрители увидят спектакль «Деревня Деда Мороза».

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