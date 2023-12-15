Дед Мороз из Великого Устюга приедет на Клинский зимний карнавал

Фото: пресс-служба Минкульта МО
В городском округе Клин 16 декабря пройдёт ХIII Клинский зимний карнавал. В нём примет участие главный Дед Мороз страны, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Тема карнавального шествия 2023 года – «Во славу русского языка». В образах 28 команд будут использованы буквы русского алфавита. Вместе со зрителями и Дедом Морозом из Великого Устюга команды пройдут по улицам города к парку «Сестрорецкий», – уточнили в министерстве.Сбор участников карнавала в сквере им. С. А. Афанасьева назначен на 11 утра, старт карнавального шествия – в полдень. Планируется, что к конечной точке, амфитеатру парка, колонна прибудет в 12.30. Там наградят участников и победителей конкурса карнавальных команд. Вход на карнавал свободный.
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