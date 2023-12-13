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Главную новогоднюю ёлку страны отправили из Щёлкова в Кремль

13 декабря 2023, 15:30
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главную новогоднюю ёлку России отправили из Московской области в столицу, чтобы украсить Соборную площадь в Кремле. Дерево спилили в понедельник в Щёлковском городском округе.
Ёлку упаковали, накрыли брезентом, защищающим от грязи и непогоды, и поместили в 30-метровый фургон. Вечером она прибудет на Соборную площадь. Автопоезд проедет через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по торжественным случаям. Там дерево установят и нарядят игрушками, гирляндами, бусами, шишками и подвесками.

Отправке ёлки предшествовала торжественная церемония. Перед участниками выступили ансамбль русской песни «Распевы», вокальная студия «Дети Солнца», студия эстрадного вокала «Планета детства».


Работали спортивные локации, были организованы развлечения и игры. Снегурочка прочитала Подорожную грамоту, и Дед Мороз за рулём трейлера лично повёз ель в Кремль.
«Сейчас ёлочку повезём, и часам к 10 вечера должны уже прибыть в Кремль. Я везу ёлку второй раз. Надеюсь, что и сейчас справлюсь с этой задачей. Дети ждут, верят в Деда Мороза, их никак нельзя подвести. Доставим в целости и сохранности», – сказал Дед Мороз.
Главной ёлке страны 84 года. Её высота – 25 м, размах веток – 10 м, а диаметр ствола – 60 см. В этом году для выбора ели рассмотрели 30 кандидатур, отбор проводился несколько месяцев.

Щёлково – рекордсмен по количеству главных новогодних ёлок страны. Это уже третья по счету. Ранее ели оттуда в Кремль отправляли в 2018 и 2021 годах. С 2007-го новогодние деревья доставляют только из Московской области.

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#московская область
#подмосковье
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Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет в Москве 16 декабря
13 декабря 2023, 16:31

Фото: iStock/Minerva Studio

Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Все собранные продукты будут переданы одиноким пенсионерам и детям, которые воспитываются в малоимущих семьях.
Присоединиться к участию в мероприятии можно будет 16 декабря с 14:00 до 18:00 в любом магазине сети «Пятёрочка» в пределах МКАД. 

Для того, чтобы оказать помощь нуждающимся, нужно приобрести в магазине сети хотя бы один продукт из списка рекомендованных товаров. Покупку нужно передать волонтеру в закассовой зоне. В перечень входят продукты с длительным сроком годности. 
 
Товары, которые будут собраны в рамках марафона, отправятся на склады, где будут расфасованы, упакованы и переданы семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пенсионерам. Продукты доставят в несколько российских регионов. 

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#дети
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Российские учёные разработали сверхчувствительный «компьютерный нос»
13 декабря 2023, 16:17

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Учёные Южного федерального университета создали биогибридный «компьютерный нос». Новая разработка по чувствительности превосходит аналоги в миллионы раз.
Сверхчувствительная система создана на основе животного, в обонятельную луковицу которого имплантирована матрица электродов, передает «Журнал аналитической химии». Кроме того, такой био-компьютерный комплекс включает усилитель биологических сигналов, аналого-цифровой преобразователь и специальное программное обеспечение на основе большого набора нейросетей.

По словам разработчиков, их изобретение предназначено для применения в системах безопасности. Она отличается низкой себестоимостью, высокой производительностью и скоростью работы. По словам учёных, разработку нельзя обмануть, как обычное тренированное животное, замаскировав запрещенное вещество с помощью резких запахов. В настоящее время лабораторные опыты закончены и проводятся полевые испытания новой системы.

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Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни
13 декабря 2023, 16:08

Фото: istockphoto/fotyma

Вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова скончалась в возрасте 93 лет, передает РБК.
Причины смерти публициста в настоящее время не названы. О времени и месте прощания с Розановой информации нет. 
 
Литератор была супругой известного писателя Андрея Синявского. У пары есть совместный сын, который родился во Франции и пошел по стопам знаменитого отца. 
 
При жизни Розанова работала экскурсоводом, преподавала во ВГИКе и Абрамцевском художественном училище.  

Прежде сообщалось о смерти генерального директора Российской национальной библиотеки. Владимир Гронский скончался в 70 лет. Причины его смерти в настоящее время не названы. По предварительным данным, Гронский мог уйти из жизни по естественным причинам. 

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#литература
#смерть
#россия
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В Подмосковье приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав
13 декабря 2023, 15:56

Фото: Istockphoto / SergeiGorin

В Московской области приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских прав. Причина – технический сбой в работе информационных ресурсов, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
Там отметили, что специалисты устраненяют последствия технического сбоя. В пресс-службе пообещали дополнительно сообщить о возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции госуслуг в полном объёме.
 
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#мвд московской области
#московская область
#подмосковье
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Завершился открытый конкурс «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2023»
13 декабря 2023, 15:43

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Москве подвели итоги третьего открытого смотра-конкурса Ассоциации проектировщиков Московской области – «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2023». Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
На конкурс было прислано свыше 100 заявок из Южно-Сахалинска, Петрозаводска, Иркутска, Рязани, Воронежа, Уфы, Казани, Москвы, Белгорода, Ярославля, Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Подмосковья и других городов.

«Финалистами архитектурного конкурса стали 11 проектов Подмосковья, и это очень значимое событие. <…> Высокий уровень проектов Московской области демонстрирует профессионализм участников, а кроме того становится определенным маркером нашей постоянной работы над качеством проектирования», - поделилась главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. 

Стоит отметить, что призерами в номинациях «Спортивные объекты» стали проекты из Истры, Солнечногорска и Клина, в «Образовательные учреждения» -Долгопрудный, Ступино, Истра, Балашиха, Красногорск и Одинцовский округ, «Медучреждения» - Ногинск и Балашиха.

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#медучреждения
#подмосковье
#мособлархитектура
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Автоэксперт Кадаков заявил об опасности ограничений стоимости такси в непогоду
13 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/Mr. Ilkin

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что ограничение максимальной цены на такси в непогоду, при всём его здравомыслии на первый взгляд, может грозить уходом этой сферы деятельности в серую зону.
По его мнению, это может произойти из-за того, что водителям попросту невыгодно работать в непогоду по низким ценам.

«Тарифы повышают, так как таксист работает за процент, а везти человека в непогоду дольше, расход бензина в два раза больше, а заработает он те же деньги. Водители не хотят выходить на работу. Чтобы вывести их на линию, нужно предложить им что-то. Если вводить ограничения, мы придём к тому, что все перевозки в снегопад уйдут в серую зону», — пояснил в беседе с RT Кадаков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить максимальную стоимость такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий.

Кроме этого, Виталий Милонов предложил перевести к Новому году дневной заработок участникам СВО.

«Помощь фронту никогда не помещает. В Санкт-Петербурге мы проводим акцию «Один день для победы», когда трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова депутата.

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#перевозки
#снегопад
#ограничения
#виталий милонов
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Пьяного туриста арестовали за домогательства к статуе в США
13 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Yingko

Пьяный турист домогался статуи ламантина в ресторане и устроил дебош в отеле в США. Об этом сообщает портал Yahoo News.
Перебравший с алкоголем 23-летний Энтони Лесса, начал вести себя агрессивно, после чего стал «сексуально домогаться» статуи ламантина на глазах у других посетителей ресторана. На просьбы прекратить противоправное поведение турист не реагировал. 
 
Затем мужчина самостоятельно покинул заведение и отправился в гостиницу, где у него был забронирован номер. Там он продолжил вести себя вызывающе, грубил персоналу, кричал, бил посуду.
 
Сотрудники отеля были вынуждены обратиться в полицию, которая задержала нарушителя. В настоящее время правонарушитель отпущен под подписку о невыезде. Возможно, туристу придется отбыть наказание в тюрьме

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#наказание
#мужчина
#турист
#арест
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Подмосковный омбудсмен Фаевская вручила знаки отличия подмосковным правозащитникам
13 декабря 2023, 15:12

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская вручила знаки отличия уполномоченного по правам человека в Московской области гражданам, ведущим активную правозащитную деятельность. Торжественная церемония награждения прошла в рамках конференции в Государственном университете просвещения, сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Спасибо вам за ваше неравнодушие. Вы помогаете людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Я очень надеюсь, что в этом зале среди представителей молодёжи, которые только начинают свой путь, присутствуют те, кто в будущем за свои добрые дела по праву получат такую награду», – сказала омбудсмен. 
Как отметили в пресс-службе, для общественных деятелей защита прав человека – важная часть жизни. Они координируют работу волонтёров, поддерживают участников спецоперации и их семьи, помогают жителям новых регионов, детям-инвалидам, отстаивают права граждан в правоохранительных органах и судах Московской области.

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#правозащита
#омбудсмен
#ирина фаевская
#награды
#подмосковье
#московская область
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Стали известны мечты россиян на 2024 год
Опрос: В 2024 году россияне мечтают увеличить доход и ложиться спать раньше
13 декабря 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Опрос аналитиков Skillfactory и FITMOST показал, что россияне на 2024 год загадывают увеличение дохода, а также чаще высыпаться.
Отмечается, что 60% респондентов хотят освоить новую профессию, 43% — заниматься спортом один-два раза в неделю, 37% мечтают о смене работы, а 36% хотят чаще высыпаться.

«Опрошенные мечтают больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи (по 19% в равных долях), 15% хотят тратить меньше времени на соцсети и мессенджеры, а ещё 14% — перестать есть вредную еду, 12% хотели бы бросить курить», — приводит RT текст исследование.

Всего в опросе принимали участие более 1,2 тыс. жителей России.

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