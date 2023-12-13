Главную новогоднюю ёлку страны отправили из Щёлкова в Кремль

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Главную новогоднюю ёлку России отправили из Московской области в столицу, чтобы украсить Соборную площадь в Кремле. Дерево спилили в понедельник в Щёлковском городском округе.
Ёлку упаковали, накрыли брезентом, защищающим от грязи и непогоды, и поместили в 30-метровый фургон. Вечером она прибудет на Соборную площадь. Автопоезд проедет через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по торжественным случаям. Там дерево установят и нарядят игрушками, гирляндами, бусами, шишками и подвесками.
Отправке ёлки предшествовала торжественная церемония. Перед участниками выступили ансамбль русской песни «Распевы», вокальная студия «Дети Солнца», студия эстрадного вокала «Планета детства».
Работали спортивные локации, были организованы развлечения и игры. Снегурочка прочитала Подорожную грамоту, и Дед Мороз за рулём трейлера лично повёз ель в Кремль.
Щёлково – рекордсмен по количеству главных новогодних ёлок страны. Это уже третья по счету. Ранее ели оттуда в Кремль отправляли в 2018 и 2021 годах. С 2007-го новогодние деревья доставляют только из Московской области.
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Отправке ёлки предшествовала торжественная церемония. Перед участниками выступили ансамбль русской песни «Распевы», вокальная студия «Дети Солнца», студия эстрадного вокала «Планета детства».
«Сейчас ёлочку повезём, и часам к 10 вечера должны уже прибыть в Кремль. Я везу ёлку второй раз. Надеюсь, что и сейчас справлюсь с этой задачей. Дети ждут, верят в Деда Мороза, их никак нельзя подвести. Доставим в целости и сохранности», – сказал Дед Мороз.Главной ёлке страны 84 года. Её высота – 25 м, размах веток – 10 м, а диаметр ствола – 60 см. В этом году для выбора ели рассмотрели 30 кандидатур, отбор проводился несколько месяцев.
Щёлково – рекордсмен по количеству главных новогодних ёлок страны. Это уже третья по счету. Ранее ели оттуда в Кремль отправляли в 2018 и 2021 годах. С 2007-го новогодние деревья доставляют только из Московской области.
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Лора Луганская