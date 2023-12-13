Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома

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За последний месяц продажи елок и новогодних украшений на платформе «Авито» выросли, по данным аналитиков сервиса. Продажи живых елей выросли на 55,5 процента, средняя цена дерева высотой до 1,5 метра составила 1 520 рублей. Особенно популярными оказались небольшие ели в горшках.
В продажах по-прежнему лидируют искусственные елки, составляя 63 процента от всех сделок. Их спрос вырос на 19 процентов. Большинство покупателей (67,5 процента) предпочли новые искусственные ели, средняя цена которых составила 5 195 рублей, тогда как уже использованные стоят около 3 040 рублей. Небольшие искусственные елочки можно приобрести от 200 рублей.
Продажи новогодних игрушек за ноябрь и середину декабря выросли на 26,5 процента. Средний комплект таких игрушек приобретается за 2 400 рублей, а отдельную игрушку можно приобрести от 25 рублей. Среди популярных товаров — советские игрушки. Их продажи за год выросли на 60 процентов, а к 2021 году увеличились более чем в два раза, при средней стоимости в 1 140 рублей за одну винтажную игрушку.
В 2023 году в три раза выросла популярность игрушек из картонажа, цена которых в среднем составила 2 050 рублей. Также выросла спрос на ватные елочные игрушки из СССР на 44 процента, средняя цена которых — 1 280 рублей. Продажи стеклянных советских игрушек выросли на 56,5 процента, при средней стоимости в 580 рублей.
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Продажи новогодних игрушек за ноябрь и середину декабря выросли на 26,5 процента. Средний комплект таких игрушек приобретается за 2 400 рублей, а отдельную игрушку можно приобрести от 25 рублей. Среди популярных товаров — советские игрушки. Их продажи за год выросли на 60 процентов, а к 2021 году увеличились более чем в два раза, при средней стоимости в 1 140 рублей за одну винтажную игрушку.
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Артем Кузьмин