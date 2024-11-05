Делегация из Каширы приняла участие в патриотическом фестивале #СВОйГЕРОЙ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ветераны из городского округа Кашира стали участниками открытого межрегионального патриотического фестиваля #СВОйГЕРОЙ, который состоялся в День народного единства в ДК «Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Фестиваль собрал более тысячи участников из Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей. Перед началом концерта в холле ДК состоялись выставки, патриотические мастер-классы, были проведены интегративные программы», — говорится в сообщении.Главной темой фестиваля стал подвиг российских воинов.
«Культурно-просветительская часть фестиваля дала возможность в первую очередь молодежи познакомиться с героическими историями, посвященными защитникам Отечества — героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Также любой желающий мог примерить на себя военное снаряжение, написать письмо поддержки бойцам СВО и ознакомиться с азами тактической медицины», — рассказал руководитель каширского «Боевого братства», социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Александр Серяпин.В рамках концертной программы на фестивале состоялось выступление хора Сретенского монастыря и заслуженного артиста России Дениса Майданова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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