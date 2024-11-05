Делегация из Каширы приняла участие в патриотическом фестивале #СВОйГЕРОЙ

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в главные театры страны не должны достигать месячному окладу россиянина. Об этом он заявил на лекции в ходе просветительского марафона «Знание.Первые».