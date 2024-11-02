В Подмосковье открыли Музей ложки с 350 экспонатами

Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков
Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков
«В доме культуры двери для посетителей открыл Музей ложки. В коллекции музея – около 350 ложек начиная от старинной ложки XIV века и заканчивая современными ложками, которые мы каждый день используем в быту. В экспозицию входят отделы «Солдатская ложка», «Олимпийская ложка», «Фитнес-ложки» и другие», – отметили в администрации.Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков
Для первых посетителей музея провели мастер-классы по изготовлению ложек, чаепитие и экскурсии по залам.
Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков
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