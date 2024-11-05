В Национальном центре «Россия» стартуют экскурсии «Создавая будущее»

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Бесплатная экскурсионная программа «Создавая будущее» стартует в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба организации.
«Экскурсия будет начинаться в «Библиотеке будущего», где посетители узнают, какие предсказания сделали Жюль Верн, Кир Булычов и другие писатели, вдохновлявшие изобретателей и учёных. Затем экскурсантов ждёт Зал изобретений, где можно будет увидеть, как фантазии писателей воплотились в реальные технологии. А конечной точкой экскурсии станет галерея с картинами современных авторов из разных стран, в творчестве которых отражено видение будущего», — говорится в сообщении.Экскурсии будут проводиться каждые 15 минут с 10 утра до 19:15. Записаться на экскурсию можно будет на сайте центра «Россия». Посетители также смогут присоединиться к экскурсии на месте.
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