Посетителей парков округа Кашира приглашают на творческие и спортивные занятия

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Различные спортивные, творческие и культурные мероприятия проведут в городском парке Каширы и парке «Дубовая роща» на текущей неделе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная, мастер классы и культурно- просветительская деятельность, а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — цитируются в сообщении слова директора городского парка Олеси Кожадей.В частности, в городском парке Каширы 5 и 8 ноября с 11:00 до 12:00 для членов клуба «Активное долголетие» будут проходить занятия по дыхательной гимнастике и зарядка. В выходные — 9 и 10 ноября — в полдень состоится игровая программа, а в 13:00 начнётся мастер-класс.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
А парке «Дубовая роща» 7 ноября также проведут спортивные занятия для долголетов, а во второй половине дня запланированы игровая, творческая и культурно-просветительская программы. 8 ноября гостей таже ждёт игровая программа, творчество и мастер-класс.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Подробная афиша мероприятий округа размещается в Telegram-чате «Кашира. Культура. Спорт».
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