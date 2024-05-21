Радио1
Главная / Новости / Культура/ Делегация студентов из Китая посетила Серпухов с экскурсией

Делегация студентов из Китая посетила Серпухов с экскурсией

21 мая 2024, 16:38
Фото: пресс-служба администрация городского округа Серпухов

Фото: пресс-служба администрация городского округа Серпухов

Студенты из Китая посетили Серпухов с обзорной экскурсией. Об этом сообщила пресс-служба администрация городского округа Серпухов.
После Всемирного фестиваля молодёжи студенты Губернского колледжа поддерживают налаженные отношения с ВУЗами и колледжами страны.

«Это дало возможность познакомить гостей с культурой и достопримечательностями муниципалитета. Экскурсионная группа посетила самые красивые и значимые места города, узнала их историю, познакомились с традициями, архитектурой Серпухова и приобрела тематические сувениры», — поделились в пресс-службе.



обзорную экскурсию для иностранный делегации провёл Заместитель президента Студенческого Совета Губернского колледжа Владимир Егоров.

Читайте также:

В Серпухове прошло торжественное празднование Дня Семьи

В Серпухове построят швейный цех по выпуску верхней одежды

В Серпухове дали концерт артисты хоровой капеллы Абхазии
#студенты
#страны
#отношения
#серпухов
#китай
Фестиваль-выставку «Караванекс» проведут в Подмосковье
21 мая 2024, 14:00

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломне 24 мая начнется фестиваль-выставка «Караванекс». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Местом проведения выставки станет арт-квартал «Патефонка» в городском округе Коломна.

«Фестиваль посвящен автотуризму и караванингу, Он проходит ежегодно в городском округе Коломна и посвящен в том числе и производителям техники для караванекса. В рамках мероприятия участники узнают о производстве автодома, а также смогут выбрать собственный автодом или кемпер. В рамках программы представят новинки туристического оборудования и организуют развлекательную программу», — поделились в пресс-службе.

Желающие смогут посетить фестиваль до 26 мая. Вход на мероприятие свободный.

Читайте также:

В Ногинске прошел фестиваль домашних животных «Лапки»

Фестиваль колокольного звона в Коломне собрал лучших звонарей Московского региона

На театральном фестивале «Мелиховская весна» покажут более 20 спектаклей
#фестиваль
#концерт
#коломна
#выставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пройдет литературный фестиваль «Про речь»
21 мая 2024, 11:49

Фото: сайт музея-заповедника «Усадьба «Мураново»

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» пройдет литературный фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проведут 25 мая в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».

«Основная программа фестиваля посвящена слову во всех его проявлениях, богатому литературному наследию России и роли литературы в жизни современного человека, анализу симбиоза книги и слова с другими видами искусства — музыкой, театром, кино. Участие в фестивале примут театр неслышащих актеров «Недослов», актёры школы-студии МХАТ, актёры театра DOC, творческое объединение «Квадратъ» и проект «Метаморфозы» солистки Большого драматического театра Ольги Селиверствовой», — поделились в министерстве.

Также гостей ждёт ярмарка-продажа литературы от ведущих издательств, литературная программа для детей и взрослых, публичные беседы и встречи с авторами литературных произведений, а также музыкально-театральная программа и традиционные усадебные активности.

Читайте также:

Более 30 тыс открыток отправлено с помощью «Литературной почты» в Петербурге

Фестиваль колокольного звона в Коломне собрал лучших звонарей Московского региона

В Москве прошло награждение победителей полуфинала конкурса «Это у нас семейное»
#усадьба
#фестиваль
#кино
#ярмарка
#книги
#театр
#мураново
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 30 тыс открыток отправлено с помощью «Литературной почты» в Петербурге
20 мая 2024, 23:04

Фото: iStock/hedidwhat

На Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге через «Литературную почту» уже отправлено более 30 тыс. открыток.
Отмечается, что такой показатель почти вдвое превышает прошлогодний.

«Литературная почта» стала доброй традицией нашего салона. Интерес к ней растет год от года. Переписка в мессенджерах и по электронной почте давно вошла в нашу жизнь, но всегда приятно получить письмо или открытку, написанную рукой человека», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, «Литературная почта» является проектом издания «Петербургский дневник» и «Почты России».

Ранее сообщалось, что сезон «Поющих мостов» будет открыт в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади.

Читайте также:

В Петербурге начнётся сезон «Поющих мостов»

В Пушкине пройдёт концерт фестиваля «Город танцует в парках»

Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдёт в Московской области
#почта
#фестиваль
#город
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фестиваль колокольного звона в Коломне собрал лучших звонарей Московского региона
20 мая 2024, 18:58

Фото: пресс-служба Коломенского г. о.

Около 9 тыс. человек стали гостями VI пасхального фестиваля колокольного звона, который собрал в Коломне лучших звонарей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Ежегодный праздник «Бобреневские перезвоны» прошёл на территории Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. В обновлённой зоне отдыха возле обители выступили профессиональные звонари, исполнители духовной и народной музыки, фольклорные коллективы и академические хоры.
«Сегодня вы слышите голос Коломны – волшебный, совершенно непостижимый колокольный звон, обладающий особой духовной силой. Фестивалю колокольного звона – уже шестой год, и он традиционно собирает в нашем городе лучших звонарей страны. Надеюсь, что эта добрая традиция продолжится», – приветствовала гостей и участников фестиваля замглавы муниципалитета Лариса Лунькова.
Под стенами монастыря развернулась праздничная ярмарка с мастер-классами и аттракционами.

Читайте также:

В акции «Ночь музеев» в Павловском Посаде приняли участие более 500 человек

В Ногинске прошел фестиваль домашних животных «Лапки»

10 коллективов вышли на сцену фестиваля «Город танцует в парках» в Шатуре
#коломна
#фестиваль
#пасха
#московская область
#подмосковье
#культура
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В акции «Ночь музеев» в Павловском Посаде приняли участие более 500 человек
20 мая 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Более 500 человек посетили мероприятия, организованные в Павлово-Посадском городском округе в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», к акции присоединились все выставочные центры и музеи муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Для гостей акции были организованы мастер-классы, выставки, концерты и экскурсии. А так как 2024 год в России объявлен Годом семьи, все мероприятия проводились под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», — отмечается в сообщении.
В частности, в Музее истории русского платка и шали провели семейные квесты и мастер-классы, участники которых попробовали самостоятельно создать павловопосадский платок, кроме того, для гостей утроили видеолекцию «Семейные династии в истории города».

Читайте также:

В Ногинске прошел фестиваль домашних животных «Лапки»

10 коллективов вышли на сцену фестиваля «Город танцует в парках» в Шатуре

В Пушкине состоится концерт-конкурс второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»
#ночь в музее
#павловский посад
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ногинске прошел фестиваль домашних животных «Лапки»
20 мая 2024, 16:29

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более тысячи человек посетили фестиваль домашних животных «Лапки» в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие проходило 19 мая в центральном парке в Богородском городском округе.

«В рамках фестиваля организаторы провели насыщенную познавательную программу. Так, участники смогли посетить лекции зоо-психолога, зоо-диетолога, грумера, кинолога и заводчика кошек. На территории парка состоялись показательные выступления собачьих клубов. Для участников фестиваля приготовили возможность насладиться развлекательной и концертной программами», — поделились в министерстве.

Кроме этого, для тех кто пришел с детьми подготовили игровую программу и возможность сделать аквагрим.

Читайте также:

В Крыму откроется программа «Капитаны культуры» для работников культуры

На Книжном салоне в Петербурге представят проект к юбилею Пушкина

В Пушкино состоится премьера комедии «Здравствуйте, я ваша тетя»
#фестиваль
#собаки
#богородский городской округ
#жители
#праздник
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
10 коллективов вышли на сцену фестиваля «Город танцует в парках» в Шатуре
20 мая 2024, 16:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

10 коллективов выступили на сцене сквера «Олимпийский» в Шатуре, где прошёл фестиваль «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это без малого 60 талантливых жителей Большой Шатуры. Старт второму сезону фестиваля дал танцевальный номер Welcome. Коллектив «ШОК» создался внезапно, для номера-открытия фестиваля. Группа была создана в одном из мессенджеров для совместной работы. Общими усилиями коллективы подбирали музыку, распределили свои части в композиции. Для совместных репетиций встретились всего пару раз», – рассказал глава муниципалитета Алексей Артюхин в своём телеграм-канале.
Юные артисты соревновались во всевозможных жанрах – народном, современном и эстрадном танцах. Ансамбль «Мещёрочка», например, своим философским танцем призвал не упускать время. А коллектив Cherusty Dance смешал в выступлении разные жанры.

Оценивали участников бессменные члены жюри – заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф Александр Могилёв. После конкурса перед зрителями выступили участники танцевальных телевизионных шоу Брайан, София Милютина, Виталий Уливанов, Виталий Савченко.

Как отметили в администрации, коллектив «Новое искусство» примет участие в гала-концерте фестиваля. Он пройдёт 7 сентября в Раменском. Вместе с любителями на сцену в этот день выйдут лучшие танцевальные коллективы страны.

Впервые зрелищное шоу состоялось в прошлом году при поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва, Министерства культуры и туризма Подмосковья и «МосОблПарка». Из 1,2 тыс. заявок в этом году отобрали 300.

Читайте также:

В посёлке Мишеронский городского округа Шатура зажгли Вечный огонь

Шатурские фермеры Черкашины представят свою продукцию на фестивале в Тверской области

Преподаватель спецдисциплин из Шатуры выиграл регэтап конкурса «Мастер года-2024»
#шатура
#город танцует в парках
#фестиваль
#московская область
#подмосковье
#танцы
#искусство
#культура
#алексей артюхин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкине состоится концерт-конкурс второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»
20 мая 2024, 12:56

Фото: iStock/Oscar Gutierrez Zozulia

Выступления в рамках второго сезона фестиваля «Город танцует в парках» состоятся в Центральном парке подмосковного Пушкина в субботу, 25 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За звание финалиста будут бороться лучшие команды нашего округа. А после конкурсных выступлений гостей парка ждёт концертная программа, в которой примут участие танцоры из телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на телеканале ТНТ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в программе праздника мастер-класс, который проведёт один их лучших хореографов России.

Мероприятие начнётся в одиннадцать утра. Вход свободный.

Подробная информация о фестивале «Город танцует в парках» размещена на сайте мероприятия, а также в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте также:

В Москве прошло награждение победителей полуфинала конкурса «Это у нас семейное»

Фестиваль «Город танцует в парках» посетили свыше 12,5 тысяч человек

В Пушкино состоится премьера комедии «Здравствуйте, я ваша тетя»
#пушкино
#культура
#фестиваль
#город танцует в парках
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве прошло награждение победителей полуфинала конкурса «Это у нас семейное»
20 мая 2024, 12:00

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Десять семей из Подмосковья победили в самом масштабном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Это у нас семейное».
В общей сложности по итогам полуфинала наградили 74 семьи,в числе которых 10 — из Московской области.

«Я поздравляю победителей окружного полуфинала, но хочу подчеркнуть: несмотря на соревновательную составляющую, мы не сравниваем семейные команды. Вы такие разные, со своими традициями, привычками, семейными правилами и устоями, по-настоящему уникальные и особенные. Конкурс «Это у нас семейное» призван подчеркнуть индивидуальность каждой российской семьи. Наша главная задача в том, чтобы вы еще больше почувствовали себя единой командой, ощутили, что семья – это настоящая сила и опора, и получили мотивацию продолжать изучать свой род и сохранять историческую память нашего народа», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Победителями полуфинала стали подмосковные семьи Абраамян, Рыцарские; Бакаловы, Ощепковы; Белоножкины, Купцовы; Богдановы, Павленко; Бурые, Шаровы; Головченко, Лодочкины, Савченко; Журавлевы; Закировы, Рева; Костевы и Киняевы, Комаровы, Лукиенко.

Читайте также:

70 семей из Подмосковья принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

В Балашихе в конце мая состоится летний фестиваль ГТО

В Пушкино летом состоится семейный спортивный фестиваль «Цитрус»
#россия
#конкурс
#семья
#семьи
#память
#подмосковье
#победители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф