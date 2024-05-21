Делегация студентов из Китая посетила Серпухов с экскурсией

Фото: пресс-служба администрация городского округа Серпухов
Студенты из Китая посетили Серпухов с обзорной экскурсией. Об этом сообщила пресс-служба администрация городского округа Серпухов.
После Всемирного фестиваля молодёжи студенты Губернского колледжа поддерживают налаженные отношения с ВУЗами и колледжами страны.
обзорную экскурсию для иностранный делегации провёл Заместитель президента Студенческого Совета Губернского колледжа Владимир Егоров.
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«Это дало возможность познакомить гостей с культурой и достопримечательностями муниципалитета. Экскурсионная группа посетила самые красивые и значимые места города, узнала их историю, познакомились с традициями, архитектурой Серпухова и приобрела тематические сувениры», — поделились в пресс-службе.
обзорную экскурсию для иностранный делегации провёл Заместитель президента Студенческого Совета Губернского колледжа Владимир Егоров.
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Мира Полтева