В Серпухове построят швейный цех по выпуску верхней одежды

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Цех, в котором будут шить верхнюю одежду, появится в Серпухове, инвестор уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Согласно плану, будет построен двухэтажный швейный цех общей площадью 1,4 тыс. квадратных метров. На первом этаже будут зоны приема ткани и фурнитуры, контроля качества выпущенной продукции, а также зона упаковки и хранения готовых изделий. Само производство, а именно — отделение раскроя, пошивочная и гладильная на втором этаже», — говорится в сообщении.Завершить строительство и запустить производство планируется в мае будущего года. В цехе в год будут отшивать около двух миллионов готовых изделий.
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