В Серпухове прошло торжественное празднование Дня Семьи

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Серпухове уже 10 лет Союз женщин Подмосковья в Международный день семьи проводит чествование лучших семей округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
От имени Главы г.о. Серпухов Сергея Никитенко его замглавы округа Татьяна Орлова попривестовала всех присуствующих. К поздравлениям присоединился также депутат Совета депутатов Серпухова Олег Андрух.
В этом году в мероприятие принимали участие 12 семей городского округа.
В завершении мероприятия каждая семья посадила свою рябину в парке имени Олега Степанова.
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«Только по-настоящему дружная, большая семья способна рождать такие душевные проекты, где есть место любви, заботе, чуткости и вниманию. У союзниц есть много добрых акций, которые они готовят с душой и теплом. Это очень ценно и важно», — подчеркнула Татьяна Орлова.
В этом году в мероприятие принимали участие 12 семей городского округа.
В завершении мероприятия каждая семья посадила свою рябину в парке имени Олега Степанова.
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Мира Полтева