День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Праздник «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей…» организовал для жителей деревни Демидово Павлово-Посадского городского округа Сауровский дом культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для жителей и гостей деревни был устроили праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов, а для детей провели интерактивные игры», — говорится в сообщении.В ходе официальной части Дня деревни замглавы администрации округа, начальник территориального управления Владимир Шевелин вручил благодарственные письма юбилярам, а начальник Улитинского территориального отдела Ольга Федина поздравила жителей с праздником.
В концерте приняли участие вокальные коллективы «Сударушка» и «Славянка», танцевальная группа «Здорово жить», дуэт «Экспромт», кроме того, жительница деревни Демидово Анна Олейникова исполнила песню для своих односельчан.
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