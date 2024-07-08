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День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями

08 июля 2024, 16:11
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Праздник «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей…» организовал для жителей деревни Демидово Павлово-Посадского городского округа Сауровский дом культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для жителей и гостей деревни был устроили праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов, а для детей провели интерактивные игры», — говорится в сообщении.
В ходе официальной части Дня деревни замглавы администрации округа, начальник территориального управления Владимир Шевелин вручил благодарственные письма юбилярам, а начальник Улитинского территориального отдела Ольга Федина поздравила жителей с праздником.



В концерте приняли участие вокальные коллективы «Сударушка» и «Славянка», танцевальная группа «Здорово жить», дуэт «Экспромт», кроме того, жительница деревни Демидово Анна Олейникова исполнила песню для своих односельчан.

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#павловский посад
#праздник
#концерт
Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек
08 июля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Порядка 5 тысяч человек посетили семейный фестиваль «Рябинушка», который 6 и 7 июля проходил в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве назвали основной целью фестиваля популяризацию семейных ценностей и русской народной культуры, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций.
«Почётными гостями фестиваля стали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, а также многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей. Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова вручила им памятные подарки», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программе – выступления государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», ансамблей народной музыки «Дмитровские рожечники» и «Вечёрка» и многих других.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремёслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры со всей России. Широко была представлена и продукция подмосковного сельхозпроизводства. Фермеры предлагали хлеб, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Посетителей угощали блюдами русской кухни.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Семейный фестиваль планируют проводить в Подмосковье ежегодно.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями

Именины Чайковского отметят в Клину классическим балетом на водной сцене

В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
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#любви и верности
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#подмосковье
#московская область
#воскресенск
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Именины Чайковского отметят в Клину классическим балетом на водной сцене
08 июля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба администрации г. о Клин

В городском округе Клин 13 июля состоится VII Фестиваль «Именины Петра». Таким образом отметят именины Чайковского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Труппа Театра классического балета Людмилы Титовой представит одноактный балет Михаила Фокина «Шопениана». Мероприятие пройдёт на водной сцене Сестрорецкого парка и начнётся в 17 часов. Вход будет свободным.
«Балет «Шопениана» был создан Михаилом Фокиным в 1907 году и впервые представлен на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это произведение не имеет сюжета, но передаёт атмосферу романтической мечты. Постановка состоит из восьми музыкальных номеров на музыку Шопена, включая полонез, ноктюрн, мазурку и тарантеллу. Под названием «Сильфиды» этот балет вошёл в репертуар многих трупп по всему миру», – говорится в сообщении.

Семь лет назад в Клину был проведён первый фестиваль «Именины Петра». Он проходил в уникальной локации – рядом с усадьбой Демьяново, вблизи площадки фестиваля флористики и дизайна «Вальс цветов».

Как рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская, цель фестиваля – подарить зрителям возможность насладиться историями, которые понятны без слов и рассказаны на языке вечной музыки. Она подчеркнула, что фестиваль демонстрирует возможности балета, но в неклассических, непривычных для зрителя декорациях.

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#фестиваль
#культура
#искусство
#балет
#алёна сокольская
#подмосковье
#московская область
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В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
08 июля 2024, 15:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Рошале юбилярам семейной жизни вручили медали «За любовь и верность», кроме того, в рамках праздника был организован концерт», — говорится в сообщении.
В парке Шатуры также чествовали семейные пары, прожившие в браке более 40 лет, наград и поздравлений удостоились также и многодетные родители, а для детей провели развлекательную программу.

Праздник в шатурском парке завершился розыгрышем букета ромашек. Победителем стал мальчик Никита, которые подарил цветы своей маме.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья поздравил с Днём семьи, любви и верности председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

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#рошаль
#день семьи
#любви и верности
#праздник
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В Лосино-Петровском наградили юбиляров семейной жизни
08 июля 2024, 14:57

Фото: Валерия Тингаева

Жителей Лосино-Петровского, проживших в браке 50, 55 и 60 лет, наградили медалями «За любовь и верность», передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Церемонию вручения наград, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке культуры и отдыха. Юбилярам семейной жизни вручили также поздравительные адреса, цветы и памятные подарки», — отмечается в сообщении.
В числе удостоенных медали «За любовь и верность» Зинаида и Виктор Дубасовы, прожившие в браке уже 60 лет.

«Мы увидели друг друга, и вот как сразу сработало все. Подружили год с небольшим, потом поженились. И так по жизни все идёт, как будто само собой катится», — поделился Виктор Дубасов.
Для юбиляров семейной жизни также организовали концерт: перед ними выступили артисты ДК «Октябрь».

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В Мытищах накануне Дня семьи, любви и верности поздравили супругов-юбиляров
#лосино-петровский
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#праздник
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Видеоролик из Клина победил на конкурсе «Мы можем ВСЁ!»
08 июля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Конкурс видеороликов «Мы можем ВСЁ!» провело Всероссийское общество инвалидов, победителем в номинации «Любимое дело» стала видеоистория Натальи Карповой из Клина «Исцеление танцем», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наталья Карпова работает инструктором по реабилитации а пансионате «Клинский». «Исцеление танцем» — это проект по инклюзивной хореографии. Он развивает образное мышление, эмоциональность, чувство ритма, помогает совершенствовать коммуникативные навыки и выходить из социальной изоляции», — говорится в сообщении.
Всего на конкурс видеороликов было прислано 362 работы от любителей и профессионалов из 69 регионов России, включая новые территории. Конкурс проводился по четырём номинациям. Победителям положены дипломы и денежные призы.

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#победа
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День семьи, любви и верности отпраздновали в 23 парках и скверах Подмосковья
08 июля 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Концерты и пикники в честь Дня семьи, любви и верности провели в минувшие выходные в 23 скверах и парках Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В рамках праздниках семейным парам дарили букеты из ромашек, а для детей организовали мастер-классы, игры и другие развлечения», — говорится в сообщении.
Центральной площадкой празднования в Подмосковье стала усадьба Архангельское.

«Здесь в представители областного Минсоцразвития и духовенства поздравили подмосковные семьи, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей, вручили медали «За любовь и верность» и заслуженные награды», — отметили в пресс-службе.
Для детей и взрослых организовали концерт, а завершился праздник тем, что в небо выпустили белых голубей.

Как рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, каждый год в Подмосковье заключают брак свыше 55 тысяч пар.

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День семьи, любви и верности в селе Рахманово отметили концертом и арт-конкурсом
08 июля 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Праздник в честь Дня семьи, любви и верности провели в селе Рахманово Павлово-Посадского городского округа, жителей поздравил замглавы муниципалитета Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе взаимопонимания, мудрости и поддержки. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет и приумножает семейные традиции. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звенит детский смех!» — сказал Ефанов.
В концертной программе праздника приняли участие артисты местного ДК: танцевальные коллективы «Капель» и «Жасмин», вокальная группа «Мелодия», ансамбль народной песни «Рябинушка» и многие другие, а также кавер-группа «Две души» из Назарьевского ДК.

Кроме того, на празднике провели конкурс детского рисунка. Победителями стали Алина Чижикова, Ульяна Шуйкова и Диана Скоркина, им подарили по коробке мороженого.

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#день семьи
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Франция запретила вывозить из страны два личных пистолета Наполеона Бонапарта
07 июля 2024, 01:52

Фото: iStock/saiko3p

Министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета, принадлежавших Наполеону Бонапарту. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на распоряжение властей. Стоимость личного оружия императора оценивается от 1,2 млн до 1,5 млн евро, уточнили в издании.
Отмечается, запрет ввели в связи с тем, что в ближайшее время два капсюльных пистолета с портретом Наполеона, инкрустированные серебром и золотом, должны выставить на торгах. Таким образом власти хотят избежать вывоза культурного достояния из страны, если у нового хозяина возникнет такое желание.

В издании пояснили, что если приобретатель решит все же вывезти пистолеты Бонапарта, у Франции будет 30 месяцев на то, чтобы выкупить их обратно.

Агентство заявляет, что данными пистолетами Наполеон Бонапарт владел уже после своего поражения в войне с Российской империей и коалицией.

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Ушла из жизни телеведущая, народная артистка СССР Аза Лихитченко
06 июля 2024, 11:38

Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов

Скончалась диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы «Время» Аза Лихитченко, об этом сообщает «Первый канал».
«Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы «Время». Безупречный образ на экране — сдержанная, уверенная, открытая. Она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Известно, что артистка скончалась в возрасте 86 лет, однако причины её смерти не сообщаются.

Лихитченко удостоена званий «Заслуженная артистка РСФСР» и «Народная артистка РСФСР», а в 2011 году она получила «Орден Дружбы» за заслуги в развитии отечественного телевидения и радио.

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