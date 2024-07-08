День семьи, любви и верности в селе Рахманово отметили концертом и арт-конкурсом

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Праздник в честь Дня семьи, любви и верности провели в селе Рахманово Павлово-Посадского городского округа, жителей поздравил замглавы муниципалитета Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе взаимопонимания, мудрости и поддержки. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет и приумножает семейные традиции. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звенит детский смех!» — сказал Ефанов.В концертной программе праздника приняли участие артисты местного ДК: танцевальные коллективы «Капель» и «Жасмин», вокальная группа «Мелодия», ансамбль народной песни «Рябинушка» и многие другие, а также кавер-группа «Две души» из Назарьевского ДК.
Кроме того, на празднике провели конкурс детского рисунка. Победителями стали Алина Чижикова, Ульяна Шуйкова и Диана Скоркина, им подарили по коробке мороженого.
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Лев Каштанов