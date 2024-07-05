В Электрогорске стартовал День донора

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
День донора проводится в Электрогорске сегодня, 5 июля, акция стартовала в 9 утра и продлится до полудня, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Приём донорской крови проводится в Доме культуры по адресу: город Электрогорск, Пионерская улица, дом №6А. Желающие стать донорами должны иметь при себе паспорт и СНИЛС», — отмечается в сообщении.В администрации напомнили, что за 48 часов до донации нужно исключить спиртные напитки, за 24 часа отказаться от жирной пищи, а за час до сдачи крови — воздержаться от курения. Ужинать накануне сдачи крови лучше овощами, а завтракать — сладким чаем с печеньем или хлебом, вареньем или джемом.
Донорскую кровь используют для переливания пострадавшим в ДТП, новорождённым с патологиями и онкобольным.
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