День флага России в Пушкинском округе отметят концертами и мастер-классами

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Праздник в честь Дня государственного флага России «Моей Родины триколор» проведут в Пушкинском городском округе в четверг, 22 августа, мероприятия состоятся в центральном парке культуры и отдыха города Пушкино, в парке «Серебрянка», а также на площади Победы в Красноармейске и на стадионе «Труд» в Ивантеевке, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Гостей ждут различные мастер-классы, квесты, флешмобы раздача праздничных лент в цветах российского флага и концерты», — говорится в сообщении.Подробнее о предстоящем празднике рассказала одна из его участниц Марина Ильясова.
«Мы готовим интересную программу. Скучно точно не будет ни взрослым, ни деткам. Наша концепция будет отражать патриотический дух и приобщение подрастающего поколения к нравственным и культурным ценностям», — сказал Ильясова.Возрастных ограничений для гостей праздничных мероприятий не вводят.
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