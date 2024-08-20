Более 70 подмосковных парков отметят День Государственного флага

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более чем в 70 парках Московской области 22 августа пройдёт общеобластное мероприятие «Моей Родины триколор» ко Дню Государственного флага России. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.
Так, в парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа пройдут флешмоб «Мы Россия» и две фотовыставки. Гостей пригласят и на творческие мастерские по изготовлению оригинальных изделий.
Щёлковский парк культуры и отдыха подготовил квест для всей семьи «По следам истории» и флешмоб «Триколор». Юных посетителей ждут спортивно-развлекательная программу и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В завершении праздника гостей ожидает выступление кавер-группы «Каракая».
В клинском парке «Сестрорецкий» состоится концерт государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии. Желающие смогут посетить мастер-классы и фотовыставку «Моя Россия», получить атрибутику с символикой российского флага.
В Городском парке культуры и отдыха Солнечногорска организуют интерактивные площадки молодёжных центров, выставку-ярмарку мастеров и вечерний кинопоказ фильма «Суворовец 1944». На праздничном концерте выступит ансамбль «Русский тембр» Московской областной филармонии.
В сквере «28 Квартал» в Жуковском исполнят патриотические песни и пригласят на танец. Там также прочитают стихи о Родине в формате открытого микрофона.
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Щёлковский парк культуры и отдыха подготовил квест для всей семьи «По следам истории» и флешмоб «Триколор». Юных посетителей ждут спортивно-развлекательная программу и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В завершении праздника гостей ожидает выступление кавер-группы «Каракая».
В клинском парке «Сестрорецкий» состоится концерт государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии. Желающие смогут посетить мастер-классы и фотовыставку «Моя Россия», получить атрибутику с символикой российского флага.
В Городском парке культуры и отдыха Солнечногорска организуют интерактивные площадки молодёжных центров, выставку-ярмарку мастеров и вечерний кинопоказ фильма «Суворовец 1944». На праздничном концерте выступит ансамбль «Русский тембр» Московской областной филармонии.
В сквере «28 Квартал» в Жуковском исполнят патриотические песни и пригласят на танец. Там также прочитают стихи о Родине в формате открытого микрофона.
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На подмосковном фестивале «Славянское подворье» устроят кулачные бои
Лора Луганская