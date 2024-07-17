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День города в Кашире отпразднуют на набережной Оки

17 июля 2024, 10:53
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

668-летие Каширы будет отмечаться 26 и 27 июля, одной из площадок праздника станет благоустроенная набережная Оки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На набережной в субботу, 27 июля, откроется ярмарка «Каширская благодать», кроме того, здесь организуют тематические фотозоны и проведут мастер-классы», — говорится в сообщении.
На ярмарке «Каширская благодать» будет представлена продукция местных предприятий, а их сотрудники представят посетителям творческую программу.



Отдельное внимание на празднике будет уделено истории города. Сотрудники Каширского краеведческого музея проведут для всех желающих экскурсию по фотовыставке, созданной на основе материалов из фондов музея.

Экскурсанты узнают о главных исторических вехах Каширы, а также о знаменитых жителях города.

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На фестивале «Достоевский: путешествие в Зарайск» оживут герои «Лукоморья»
17 июля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» станет уникальным событием, где благодаря мастерству современных артистов и технологиям оживут классические сказки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На улицах Зарайска посетители встретят Кощея Бессмертного, который поведает древние тайны. Избушка Бабы-Яги будет медленно вращаться, создавая ощущение магии. Волк и Царевна предстанут перед гостями фестиваля в виде живых картин. Таинственные русалки, сотканные из света и звука, проплывут мимо зрителей, оставляя волшебные отблески и загадочные мелодии. Хозяин лесного царства Леший пригласит всех на прогулку по заколдованному лесу», – говорится в сообщении.
Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» будет проходить 20 и 21 июля. Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#московская область
#культура
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Раскрыты ужасающие факты о съемках фильмов «Вий» и «Джентльмены удачи»
SevastopolMedia: раскрыты секреты съемок фильмов «Вий» и «Джентльмены удачи»
16 июля 2024, 19:12

Фото: IStock/ronstik

Стали известны факты о непростых условиях съемок трех культовых советских фильмов. О них рассказывает SevastopolMedia.
Как отмечает издание, в то время съемочная группа вынуждена была работать в условиях отсутствия спецэффектов и высококлассных технологий.

Так, в «Джентльменах удачи» цемент, в который прыгают главные герои в бетономешалке, был создан на основе зеленой хлебной закваски с луковой эссенцией. Жидкость была очень тягучей, прилипающей к телу и источала отвратительный запах. После актеры в течении нескольких часов смывали с кожи въевшийся «аромат» лука.

В фильме «Вий» актриса Наталья Варлей должна была кружить в воздухе, находясь в гробу, подвешенному к потолку на большой высоте. Из-за внезапного приступа паники и страха она выпала из ящика, но актер Леонид Куравлев успел подхватить ее и спасти от увечий.

«Вокзал для двоих» — фильм, где съемочной группе приходилось воссоздавать зимние сцены при отсутствии альтернативного снега. Для режиссера и, в особенности, операторов, съемки стали настоящим испытанием.

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Участниками шатурского «Тугофеста» стали около 40 музыкальных коллективов
16 июля 2024, 17:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Музыкальный фестиваль «Тугофест» состоялся на берегу Свиношного озера в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура, участие в четырёхдневном празднике приняли около 40 коллективов из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Самые первые начинания были в 2013 году. Название «Тугофест» появилось приблизительно в 2016-2017-м году. А в 22-м году уже понеслась. Нам как организаторам просто это нравится, делаем просто на энтузиазме», — поделился организатор фестиваля Андрей Платонов.
Большой фестиваль проводится уже третий год подряд. В этот раз своим творчеством поделились музыканты, работающие в самых разных жанрах — от фолк-рока до хоррор-нью-металла. И каждый гость фестиваля смог найти себе что-то по душе.

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#шатура
#музыка
#фестиваль
#культура
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Долголеты из Каширы стали призёрами областного конкурса «Битва хоров»
16 июля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Вокальный коллектив «Родные напевы» клуба «Активное долголетие» городского округа Кашира завоевал призовое место на подмосковном конкурсе «Битва хоров», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ансамбль «Родные напевы» из Каширы под руководством Анастасии Буздиной занял второе место в номинации «Народная хороводная песня», — уточняется в сообщении.
Конкурс проводился в Дворце культуры имени В.Н. Леонова в городе Зарайск. Участие в областной «Битве хоров» приняли творческие люди старшего поколения из городских округов Кашира, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Дмитровский, Коломна и Дзержинский.

В администрации Каширы поздравили коллектив «Родных напевов» с успешным выступлением и пожелали дальнейших побед.

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#вокал
#хор
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Долголеты из Павловского Посада победили на областной «Битве хоров»
16 июля 2024, 11:41

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Хор «Очарование», созданный на базе клуба «Активное долголетие» Павлово-Посадского городского округа, одержал победу на открытом областном конкурсе вокальных коллективов «Битва хоров», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Коллектив «Очарование» выступал с двумя песнями «Уголок России» и «Конь», жюри присудило павлопосадцам победу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в областном конкурсе «Битва хоров» принимали участие пятнадцать коллективов из разных городских округов Московской области.

Хор «Очарование» был создан год назад, его руководительницей является Екатерина Крюкова, воспитавшая не одно поколение музыкальных коллективов и солистов.

Администрация Павлово-Посадского округа поздравила хор с заслуженной победой.

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#хор
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#победа
#культура
#активное долголетие
#павловский посад
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В Подмосковье запустили летний турпроект «Умные путешествия»
16 июля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Летний туристический проект «Умные путешествия», посвящённый интересным маршрутам и достопримечательностям Московской области, запустило региональное министерство культуры и туризма в сотрудничестве с сервисом каршеринга BelkaCar, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проект «Умные путешествия» включает в себя разнообразные подробные маршруты по достопримечательностям и малоизвестным местам Подмосковья, а также по летним мероприятиям региона», — говорится в сообщении.
Преимущества каршернига для турпоездки по региону отметил первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

«Каршеринг в Подмосковье — это свобода путешествий и исследование уникальных уголков региона без привязанности к общественному транспорту. Благодаря ему каждый может стать первооткрывателем и почувствовать настоящее единение с историей и культурой», — сказал Шимко.
В министерстве напомнили, что вся информация о культурных событиях, а также интересные факты о подмосковных достопримечательностях регулярно публикуются в соцсетях ведомства и сервиса BelkaCar.

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#каршеринг
#туризм
#минкульттуризма мо
#московская область
#подмосковье
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Коллектив из Клина победил на международном творческом фестивале-конкурсе
15 июля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Хореографический коллектив «Акулина», представляющий Клинскую школу искусств имени Чайковского, одержал победу на международном фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Акулина» получила два диплома первой степени в номинации «Хореографическое творчество» за народно-сценический танец коллективов 10-13 и 14-17 лет, а также диплом за лучшую балетмейстерскую постановку в народно-сценическом танце «Мастерицы», — отмечается в сообщении.
Фестиваль-конкурс проводился в белорусском Витебске в рамках XXXIII международного фестиваля искусств «Славянский базар». Участие в «Радуге над Витебском» приняли более тысячи ребят из Белоруссии и России.

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#конкурс
#творчество
#фестиваль
#дети
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«Морская почта «Петербургского дневника» вновь начнёт работу в Кронштадте
15 июля 2024, 17:20

Фото: iStock/Aleksei Andreev

25 июля в Кронштадте снова заработает «Морская почта «Петербургского дневника».
В рамках акции у жителей и гостей города будет возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. Отмечается, что мероприятие будет приурочено ко Дню Военно-морского флота.

«В этом году город воинской славы Кронштадт отмечает большой юбилей – 320 лет со дня основания. Мы не могли обойти стороной такую важную дату и посвятили этому одну из открыток. Другие виды открыток – а всего их четыре – объединены тем, что на них изображены работы воспитанников Художественной школы Кронштадтского района», – отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

А в Карелии выступили за переименование Дня освобождения республики от фашистских захватчиков. Теперь он будет называться «День освобождения от немецко-фашистских и финских захватчиков».

«Я всегда выступал за переименование этого дня. Я бы на первое место в формулировке поставил именно «финских». Ведь летом 1941 года после начала Великой Отечественной войны именно финские войска при поддержке немецко-фашистских вторглись на территорию Карелии. В ходе военной агрессии им удалось захватить значительную часть республики, в том числе и столицу региона», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru профессор кафедры отечественной истории института истории политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Веригин.

Ранее сообщалось, что в Чеховском городском округе Московской области 27 июля пройдёт традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях.

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#юбилей
#город
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#санкт-петербург
#история
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Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» посетили 20 тыс. человек
15 июля 2024, 16:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 20 тыс. человек стали участниками общеобластного мероприятия «Культурный код Подмосковья», которое состоялось в прошедшие выходные более чем в 80 парках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей были организованы выставки, экскурсии и лекции по истории и культуре городских округов региона, анимационные и концертные программы.
«Например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошёл концерт квартета Московской областной филармонии имени А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой. В Щёлковском парке культуры и отдыха провели конное шоу от Школы гвардейских подпрапорщиков. В парке «Вербилки» в Талдоме прошла иммерсивная экскурсия-чаепитие «Мануфактура Гарднеръ», – рассказали в пресс-службе.
Мероприятия были организованы в рамках всероссийского проекта «Большие семейные выходные».

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#минкульттуризма мо
#культура
#искусство
#подмосковье
#московская область
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