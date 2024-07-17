День города в Кашире отпразднуют на набережной Оки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
668-летие Каширы будет отмечаться 26 и 27 июля, одной из площадок праздника станет благоустроенная набережная Оки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На набережной в субботу, 27 июля, откроется ярмарка «Каширская благодать», кроме того, здесь организуют тематические фотозоны и проведут мастер-классы», — говорится в сообщении.На ярмарке «Каширская благодать» будет представлена продукция местных предприятий, а их сотрудники представят посетителям творческую программу.
Отдельное внимание на празднике будет уделено истории города. Сотрудники Каширского краеведческого музея проведут для всех желающих экскурсию по фотовыставке, созданной на основе материалов из фондов музея.
Экскурсанты узнают о главных исторических вехах Каширы, а также о знаменитых жителях города.
Читайте также:
В каширской деревне Барабаново отпраздновали День села
Долголеты из Каширы стали призёрами областного конкурса «Битва хоров»
Парки Каширы превращают в точки притяжения для жителей
Лев Каштанов