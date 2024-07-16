Долголеты из Каширы стали призёрами областного конкурса «Битва хоров»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Вокальный коллектив «Родные напевы» клуба «Активное долголетие» городского округа Кашира завоевал призовое место на подмосковном конкурсе «Битва хоров», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ансамбль «Родные напевы» из Каширы под руководством Анастасии Буздиной занял второе место в номинации «Народная хороводная песня», — уточняется в сообщении.Конкурс проводился в Дворце культуры имени В.Н. Леонова в городе Зарайск. Участие в областной «Битве хоров» приняли творческие люди старшего поколения из городских округов Кашира, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Дмитровский, Коломна и Дзержинский.
В администрации Каширы поздравили коллектив «Родных напевов» с успешным выступлением и пожелали дальнейших побед.
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