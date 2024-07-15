Парки Каширы превращают в точки притяжения для жителей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Парк «Дубовая роща» и городской парк в микрорайоне Кашира-2 должны стать точками притяжения для жителей городского округа.
Об этом заявила директор парков Олеся Кожадей. Её слова приводят в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что в последние годы эти объекты преобразились. Многое из того, что появилось в парках, придумала директор.
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Там отметили, что в последние годы эти объекты преобразились. Многое из того, что появилось в парках, придумала директор.
«Скамейка-сидейка, «вежливый» фонарь, удивительная подсветка вдоль аллей в городском парке в Кашире-2, крытая площадка для воркаута, детская и волейбольная площадки в «Дубовой роще» – дело рук Олеси Сергеевны. Она приглашает в парки на различные мероприятия интересных людей», – отметили в администрации.Благодаря ей в парках Каширы возобновились кинопоказы, проходят занятия по йоге, можно поиграть в шахматы, теннис, волейбол.
«У нас много посетителей. Это папы и мамы с детками, люди старшего возраста. А мне хочется, чтобы в парках ещё было много молодёжи. Для меня руководство к действию – слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва о том, что парки должны быть точками притяжения для жителей разных возрастов. Такими, чтобы сюда приходили просто отдохнуть и забыть обо всех тревогах. Мы стремимся, чтобы всем отдыхающим в парках было комфортно, и каждый мог делать здесь то, что ему нравится», – сказала Кожадей.Она убеждена, что пространство парков должно объединять людей и давать возможность выбрать вид отдыха по вкусу.
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Лора Луганская