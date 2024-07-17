В каширской деревне Барабаново отпраздновали День села

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Праздник в честь Дня села утроили на площади у Дома культуры в деревне Барабаново городского округа Кашира, в официальной части мероприятия приняли участие представители руководства муниципалитета и окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Перед началом праздника гости возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, затем жителей деревни поздравил первый заместитель главы округа Евгений Тертышников.
Деревенским активистам вручили благодарственные письма от главы округа и местного Совета депутатов. Затем состоялся концерт и огненное шоу.
В рамках праздника также были организованы спортивные состязания, викторины, мастер-классы, выставки и пенная вечеринка.
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«Во все времена главной ценностью каждого населенного пункта являлись люди, которые закладывали и закладывают трудовые и культурные традиции родной земли, которые вкладывают душу в процветание малой Родины», — сказал Тертышников.
Деревенским активистам вручили благодарственные письма от главы округа и местного Совета депутатов. Затем состоялся концерт и огненное шоу.
В рамках праздника также были организованы спортивные состязания, викторины, мастер-классы, выставки и пенная вечеринка.
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Лев Каштанов