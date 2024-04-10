День космонавтики отметят в подмосковных парках конкурсами, викторинами и выставками

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв
В подмосковных парках пройдут тематические мероприятия, посвящённые Всемирному дню авиации и космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
11 апреля в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска состоится конкурс рисунков на асфальте. Участники создадут эскизы на тему космоса. Принять участие может любой желающий.
12 апреля в парке отдыха «Вербилки» в Талдоме пройдут творческая мастерская, игра-викторина и игра-путешествие «Вперёд к космическим далям».
В тот же день в Кузьминском лесопарке в Котельниках организуют выставку «Путь к звёздам», викторину о космосе. Будет работать тематическая фотозона. Помимо этого, гости смогут посетить выставку планет Солнечной системы, открытый урок по астрономии, концертную программу, насладиться бесплатным чаепитием.
13 апреля в парке «Мечта» Наро-Фоминского городского округа состоится программа с викториной и соревнованиями. Участники смогут проверить свои знания о космосе, а также принять участие в различных активных играх.
Всю информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальных ресурсах парков.
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12 апреля в парке отдыха «Вербилки» в Талдоме пройдут творческая мастерская, игра-викторина и игра-путешествие «Вперёд к космическим далям».
В тот же день в Кузьминском лесопарке в Котельниках организуют выставку «Путь к звёздам», викторину о космосе. Будет работать тематическая фотозона. Помимо этого, гости смогут посетить выставку планет Солнечной системы, открытый урок по астрономии, концертную программу, насладиться бесплатным чаепитием.
13 апреля в парке «Мечта» Наро-Фоминского городского округа состоится программа с викториной и соревнованиями. Участники смогут проверить свои знания о космосе, а также принять участие в различных активных играх.
Всю информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальных ресурсах парков.
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Лора Луганская