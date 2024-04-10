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День космонавтики отметят в подмосковных парках конкурсами, викторинами и выставками

10 апреля 2024, 19:20
Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

В подмосковных парках пройдут тематические мероприятия, посвящённые Всемирному дню авиации и космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
11 апреля в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска состоится конкурс рисунков на асфальте. Участники создадут эскизы на тему космоса. Принять участие может любой желающий.

12 апреля в парке отдыха «Вербилки» в Талдоме пройдут творческая мастерская, игра-викторина и игра-путешествие «Вперёд к космическим далям».



В тот же день в Кузьминском лесопарке в Котельниках организуют выставку «Путь к звёздам», викторину о космосе. Будет работать тематическая фотозона. Помимо этого, гости смогут посетить выставку планет Солнечной системы, открытый урок по астрономии, концертную программу, насладиться бесплатным чаепитием.

13 апреля в парке «Мечта» Наро-Фоминского городского округа состоится программа с викториной и соревнованиями. Участники смогут проверить свои знания о космосе, а также принять участие в различных активных играх.

Всю информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальных ресурсах парков.

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#московская область
#минкульттуризма мо
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Режиссёр Борщ раскрыла реакцию итальянцев на фильм RT про Донбасс
Режиссёр Борщ заявила о шоковой реакции итальянцев на фильм
10 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/igoriss

Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявила, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».
Она добавила, что после просмотра у зрителей был шок.

«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — пояснила в беседе с RT Борщ.

Она добавила, что фильм чётко и понятно показал историю противостояния в регионе.

До этого философ, общественный деятель Александр Дугин высказался о необходимости образа Победы России.

«Мы должны победить Запад духовно, прежде всего в самих себе. Русская Идея должна касаться прежде всего нас самих — но уже не как РФ в границах РФ, но как новой Империи, Государства-Цивилизации. И вместе с тем мы должны выдвинуть свое видение всего миропорядка. От нас этого будут ждать все. Поэтому нам надо стремительно меняться», — приводят argumenti.ru слова Дугина.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что учебники истории для 5-9 классов готовы.

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#донбасс
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Названы даты проведения в Подмосковье Кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова
10 апреля 2024, 14:31

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений...» пройдёт в Павловском Посаде с 24 по 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. Фестиваль проводится на малой родине знаменитого артиста уже в восьмой раз.
«Фестиваль поддерживает в первую очередь молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра. Все конкурсные работы будут рассматриваться сквозь призму взглядов Вячеслава Тихонова на искусство», – отметила президент Фестиваля, член Союза кинематографистов, продюсер и актриса Анна Тихонова.
Фестиваль стартует 24 апреля в 18 часов у памятника актёру в Павловском Посаде. Церемония открытия пройдёт в зале дома культуры «Октябрь». Показы фильмов и другие мероприятия фестиваля организуют ещё и в Электрогорске. Председателем жюри станет народный артист России, актёр и режиссёр Николай Бурляев.
«Кроме конкурсных и внеконкурсных фильмов, в фестивале, участвуют две программы документальных кинолент, одна из которых представлена Российским историческим обществом. Их покажут в Доме-музее В.В. Тихонова в Павловском Посаде. Также гостям представят ретроспективный показ художественных фильмов, приуроченный к Году семьи. Он пройдёт в доме культуры города Электрогорск», – уточнили в министерстве.
Кроме наград по основным номинациям, в этом году победителям вручат специальные призы «Кумир поколения» и «Гордость и слава России».

Помимо этого, в рамках фестиваля состоится III конкурс актёрской песни. А студенческий театр ГИТИС покажет спектакль «Кастинг». Для детей организуют мастер-класс по мультипликации.

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#минкульт мо
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#фестиваль
#кинофестиваль
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#московская область
#подмосковье
#фестиваль тихонова
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Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»
10 апреля 2024, 13:37

Фото: пресс-служба Минобразования МО

XVI форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь» состоится в Суздале в октябре текущего года, принять в нём участие приглашают всех россиян, включая жителей Московской области.
«В рамках форума-фестиваля будет проводиться множество различных деловых и культурных мероприятий, посвящённым культурным и национальным традициям русской семьи. В частности, запланированы семинары, брифинги, научно-практическая конференция, а также презентации организаций в рамках конкурса на лучший региональный проект культурно-социально-образовательной направленности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках форума-фестиваля проведут благотворительный марафон, объединяющий спорт и творчество.

На фестиваль -форум приглашаются семейные династии, творческие коллективы, патриотические организации и пр.

Форум-фестиваль будет проходить с 25 по 28 октября, ожидается, что в нём примет участие свыше полутора тысяч человек.

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#фестиваль
#форум
#культура
#семьи
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Реставрацию ограды Юсуповского дворца В Петербурге завершат летом
09 апреля 2024, 19:56

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Реставрацию ограды Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге планируют завершить уже к этому лету. Об этом сообщила заместитель генерального директора «Реставрационной мастерской «Наследие» Христина Шумилова.
При этом сама ограда демонтирована ещё в 2022 году.

«Сейчас в финальной стадии находятся ворота ограды. Они уже покрыты грунтом перед предстоящей окраской. Во время осмотра мы зафиксировали большой процент элементов ворот, которые были изготовлены во время предыдущей реставрации. Накладки ворот выполнены не из исторического материала, а из сплава алюминия с кремнием», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Шумилова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Дубна продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже.

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#санкт-петербург
#реставрация
#культура
#архитектура
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В Звенигороде проведут лекцию о деревянном зодчестве
09 апреля 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Лекцию по теме «Северное деревянное зодчество. История сохранения и современность. Исследовательский и волонтёрский опыт» проведут в Звенигородском манеже в воскресенье, 14 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Слушателям лекции расскажут об особенностях деревянного строительства и технологий, как они менялись, а также о том, как сохраняют памятники деревянного зодчества в XXI веке и какова в этом роль волонтёров. Кроме того, на лекции осветят вопрос о том, почему именно деревянная архитектура стала одним из символов Руси», — говорится в сообщении.
Лекция начнётся в 16:00, стоимость — 200 рублей, возрастные ограничения — 12 . Лекцию проведёт исследователь, участник экспедиций по сохранению русского деревянного зодчества Кирилл Воронов.

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#звенигород
#лекция
#культура
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Юная жительница Домодедова завоевала награду всероссийского творческого конкурса
09 апреля 2024, 10:31

Фото: istockphoto / yacobchuk

Четырнадцатилетняя ученица Домодедовской детской школы искусств (ДДШИ) Софья Сергеева стала одной из победительниц Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000», сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса.
«В творческом конкурсе принимали участие дети и подростки до 16 лет. Они должны были создать рисунки, связанные с историей Суздаля. Это мог быть эпизод из жизни какого-то великого человека, имеющий отношение к городу, события из истории Суздаля, исторические пейзажи и архитектура, а также иллюстрации былин и сказаний. В число победителей вошла ученица ДДШИ Софья Сергеева. Её педагог — Елена Федянина», — говорится в сообщении.
Софья получит диплом победителя. Кроме того, она станет соавтором короткометражного исторического мультипликационного фильма. Преподавательнице юной художницы будет вручена грамота и благодарность.

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#домодедово
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#история
#творчество
#художник
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Стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции
Дворцов: Пугачёва заговорила о своей проукраинской позиции перед туром по Европе
09 апреля 2024, 05:00

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Певица Алла Пугачёва уехала из РФ больше двух лет назад, аргументировав свое решение политическими и морально-этическими мотивами. Ранее она старалась не высказывать свою позицию открыто. Об этом пишет «7Дней.ру».
Только в последнее время артистка стала вести себя куда более раскованно в этом плане. Сначала она вступила в конфликт с певцом Стасом Михайловым из-за его пророссийских взглядов, после чего открыто выразила поддержку жене украинского военного, которая собирала помощь для ВСУ.

Такие действия примадонны вызвали замешательство даже у ее самых преданных фанатов, которые долго не могли понять, почему она молчала и внезапно решила высказать свою позицию.

Поведение Пугачёвой объяснил продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что певица готовится к предстоящему туру по Европе и собирается выступить в Израиле, на Кипре и в других европейских странах.

Так, её заявления могут быть частью подготовки к этим концертам.

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#всу
#рф
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В Павловском Посаде проведут «Мульт-классы» для детей
08 апреля 2024, 18:10

Фото: Istockphoto / oleghz

Во дворце культуры «Павлово-Покровский» стартует запись на детские «Мульт-классы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павловского Посада.
«На «Мульт-классах» дети смогут почувствовать себя мультипликаторами. С ними будет работать настоящий профессионал Николай Шакин из Творческой мастерской «Карман Мультфильм». Дети сами придумают сюжет и героев мультика. Все герои будут сделаны из пластилина руками юных мультипликаторов», – говорится в сообщении.
Мульт-классы будут проходить 24, 25, 26 и 27 апреля с 13:00 до 14:30, а также с 16:00 до 17:30. Записаться можно с 9 до 17 часов по телефону 7 (4964) 32-15-60. Участие в обучении бесплатное.

По итогам мастер-классов готовый мультфильм покажут на большом экране 28 апреля во время закрытия Кинофестиваля «17 мгновений...» им. Вячеслава Тихонова. Он по традиции состоится в Павловском Посаде.

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#искусство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье начали принимать заявки на участие в фестивале «Город танцует в парках»
08 апреля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Второй фестиваль современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в Подмосковье в конце весны и начале лета. Подать заявку на участие танцевальные коллективы смогут с 8 по 17 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На сцене смогут выступить любой танцевальный коллектив региона в составе от двух до 25 человек. Возраст участников - от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки. Они должны пройти предварительный дистанционный отбор. Очный этап фестиваля пройдёт с мая по июнь в 30 парках Московской области и завершится масштабным гала-концертом в сентябре», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Художественным руководителем проекта вновь станет заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.
«В Подмосковье много талантливых коллективов, их творческий потенциал должен получать поддержку. Благодаря фестивалю многие танцоры получат возможность не только выступить перед публикой, но и принять участие в мастер-классах от знаменитых хореографов, познакомиться с другими коллективами», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, в прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тыс. посетителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В состав жюри вместе с Дружининым вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв; худрук и хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель четвёртого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Уливанов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#культура
#танцы
#парки
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#искусство
#подмосковье
#московская область
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