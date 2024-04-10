День космонавтики отметят в подмосковных парках конкурсами, викторинами и выставками

Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений...» пройдёт в Павловском Посаде с 24 по 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. Фестиваль проводится на малой родине знаменитого артиста уже в восьмой раз.