Названы даты проведения в Подмосковье Кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений...» пройдёт в Павловском Посаде с 24 по 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. Фестиваль проводится на малой родине знаменитого артиста уже в восьмой раз.
«Фестиваль поддерживает в первую очередь молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра. Все конкурсные работы будут рассматриваться сквозь призму взглядов Вячеслава Тихонова на искусство», – отметила президент Фестиваля, член Союза кинематографистов, продюсер и актриса Анна Тихонова.Фестиваль стартует 24 апреля в 18 часов у памятника актёру в Павловском Посаде. Церемония открытия пройдёт в зале дома культуры «Октябрь». Показы фильмов и другие мероприятия фестиваля организуют ещё и в Электрогорске. Председателем жюри станет народный артист России, актёр и режиссёр Николай Бурляев.
«Кроме конкурсных и внеконкурсных фильмов, в фестивале, участвуют две программы документальных кинолент, одна из которых представлена Российским историческим обществом. Их покажут в Доме-музее В.В. Тихонова в Павловском Посаде. Также гостям представят ретроспективный показ художественных фильмов, приуроченный к Году семьи. Он пройдёт в доме культуры города Электрогорск», – уточнили в министерстве.Кроме наград по основным номинациям, в этом году победителям вручат специальные призы «Кумир поколения» и «Гордость и слава России».
Помимо этого, в рамках фестиваля состоится III конкурс актёрской песни. А студенческий театр ГИТИС покажет спектакль «Кастинг». Для детей организуют мастер-класс по мультипликации.
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Лора Луганская