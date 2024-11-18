Названы победители конкурса художественного слова «Серебряный Скорпион»

«На выставке Александра Лабаса в Новом Иерусалиме будут показаны почти все основные произведения художника 1920-х — нач.1930-х годов, самого яркого и впечатляющего периода его творчества, его ключевые шедевры. Искусство Лабаса особенно актуально сегодня, потому что рассказывает о том, как можно понимать настоящее сквозь призму размышлений о будущем. Это взгляд в будущее и проект строительства нового мира», — рассказал специалист в области русского искусства ХХ века Александр Балашов.

«Идея о проведении выставки Александра Лабаса появилась в музее „Новый Иерусалим“ несколько лет назад, и понадобилось немало времени, чтобы реализовать такой трудоемкий проект. Мы хотели собрать действительно ключевые работы художника из самых разных собраний и уголков нашей страны, чтобы максимально понятно и подробно показать, кто такой Александр Лабас. Он имел удивительный дар — никогда и несмотря ни на что не терять позитива и веры в человека», — сказала директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.