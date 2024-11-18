Названы победители конкурса художественного слова «Серебряный Скорпион»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
«Жюри выбрало лучших в следующих номинациях: «Декламация наизусть поэтического произведения представителя символизма начала XX века в русской литературе», «Исполнение наизусть отрывка из прозы представителя символизма начала XX века в русской литературе», «Декламация стихотворения собственного сочинения в направлении символизм», — говорится в сообщении.Первое место в младшей группе участников занял Азарий Тищенко, второе — Трифон Тартаковский, третье — Артём Шлёмский. В средней группе победительницей стала Анна Генгринович. А в старшей группе первое место заняли Максим Карандашов и Сергей Демиденко, втрое — Раиса Слугина, а третье — Юлия Воронцова.
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