В Кашире определились победители третьего этапа квеста «#РroСемью»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
«В каждом стихотворении заключалась маленькая история о близких и родных, семейных ценностях. Все произведения были посвящены самому дорогому, что есть у человека – семье. Конкурсанты проявили артистизм и умение выразительно читать стихи. Каждое выступление получилось ярким и неповторимым», – говорится в сообщении.
Победителями стали шестилетний Дмитрий Егоров из школы №3 и семилетняя Карина Назарова из Богатищевской школы.
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