«Объединяющий пласт»: Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Он направлен на культуру, на просвещение, на развитие туризма. И получается, что мы как бы перезагружаем осмысление города. Мы продумали маршрут по всему Зарайску: от Кремля, храма, водонапорной башни, музея Голубкины и дома Мачете, где стартует большой музей современного искусства. Совершенно бесплатно гости могут увидеть 200 работ, инсталляций, арт-объектов, видеоарта, посвящённых современной русской культуре. Это известные молодые художники, работающие абсолютно в разных жанрах, инсталляции, перформансы, музыка», — рассказала собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По ее словам, будут проходить мастер-классы художников и лекции, которые будут отсылать к современной культуре, к современному искусству. Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Это все будет до 12 января. И мы предполагаем, что и в выходные каждый день в пространстве на Красноармейской будут мастер-классы, лекции, воркшопы, и в январские праздники, там будут стоять пианино, мольберты, будет много книг. И очень много работ предполагает, что человек может прийти и сам поиграть на пианино, почитать книги, поиграть разные игры», — поделилась куратор фестиваля.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что в каждом из нас живет творчество, которое нельзя ограничивать.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Люди вдруг отправились изучать свою страну, изучать этих людей, смотреть, смотреть друг друга, а культура, она же как огонь, вокруг которого может собраться любой. У них не будет разногласий, потому что это объединяющий пласт. Когда она современная, она говорит о сегодняшнем дне, о том, что она видит, что она чувствует, и ты можешь чуть-чуть забегая в будущее, обратить внимание на многое», — сказала Марина Глухова.
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