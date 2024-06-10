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День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский

10 июня 2024, 14:10
Фото: Istockphoto / Yury Karamanenko

Фото: Istockphoto / Yury Karamanenko

В День России в трёх городах округа Пушкинский пройдут праздничные мероприятия. Они состоятся в городе Пушкино, в Красноармейске и в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Все подробности представлены в афишах.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский


«Приглашаю всех активно и патриотично провести 12 июня в кругу родных и близких!», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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