День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский

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В День России в трёх городах округа Пушкинский пройдут праздничные мероприятия. Они состоятся в городе Пушкино, в Красноармейске и в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Все подробности представлены в афишах.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
«Приглашаю всех активно и патриотично провести 12 июня в кругу родных и близких!», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.Праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская